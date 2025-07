L’atripaldese Sabina Faccadio vola a El Salvador: rappresenterà l’Italia a Miss Teen Mundial

La giovane modella atripaldese porta il tricolore sul palco della bellezza internazionale. È atterrata a El Salvador Sabina Faccadio, la modella irpina scelta per rappresentare il nostro Paese all’edizione 2025 di Miss Teen Mundial, uno dei concorsi internazionali più prestigiosi dedicati alle giovani promesse del mondo della moda e dello spettacolo.

Con entusiasmo, grinta e un sorriso che conquista Sabina sta vivendo un’esperienza unica, che unisce bellezza, talento e spirito internazionale.

A comunicarlo è stata lei stessa attraverso i suoi canali social, condividendo con i follower la gioia per l’inizio di questa nuova avventura:

“Appena arrivata a El Salvador per iniziare Miss Teen Mundial e sono più carica che mai! Con il sorriso, la determinazione e tanta voglia di dare il meglio di me. Pronta a rappresentare l’Italia con orgoglio e a far brillare ogni passo.”

Miss Teen Mundial è una vetrina mondiale per le nuove generazioni di modelle e influencer, e vede la partecipazione di ragazze provenienti da decine di Paesi. Oltre alla bellezza esteriore, il concorso premia anche la personalità, la capacità comunicativa e l’impegno sociale delle concorrenti.

Sabina, già Miss Irpinia e Miss Teen Mundial Italy, è pronta a portare in alto i colori dell’Italia, diventando ambasciatrice del nostro stile, della nostra cultura e dei valori positivi che animano le nuove generazioni. Tantissimi gli attestati di stima e gli incoraggiamenti che stanno arrivando da tutta Italia, soprattutto dal suo territorio d’origine, dove è già considerata un piccolo orgoglio locale.

Chiunque voglia sostenerla in questa importante sfida può farlo seguendola su Instagram e partecipando al voto online fino a sabato sera quando si svolgerà la premiazione finale.