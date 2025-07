Nuovo scuolabus ecologico in arrivo ad Atripalda

Il Comune di Atripalda è tra i beneficiari dei fondi stanziati dalla Regione Campania nell’ambito del POR FESR 2021-2027, destinati all’acquisto di un nuovo scuolabus ecologico.

Si tratta di un investimento importante che consentirà di potenziare il servizio di trasporto scolastico, garantendo agli studenti un mezzo più moderno, sicuro e a basso impatto ambientale.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Lello Labate, commenta:

«Si tratta di un ottimo risultato per la nostra comunità. Il nuovo scuolabus ecologico non solo renderà il trasporto scolastico più efficiente e confortevole, ma rappresenta anche un passo concreto verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza dei nostri ragazzi. Ringraziamo la Regione Campania per questa preziosa opportunità».