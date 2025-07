Relazione Strategica per il Rilancio del Commercio ad Atripalda

Premessa

Atripalda, come molte realtà urbane italiane di medie dimensioni, sta attraversando una fase delicata per quanto riguarda il proprio tessuto economico-commerciale. La crisi del commercio al dettaglio si manifesta in modo sempre più evidente lungo le arterie principali del centro, con un susseguirsi di saracinesche abbassate, locali sfitti, e attività storiche costrette alla chiusura. Fenomeni che non sono solo numeri, ma rappresentano il riflesso di una trasformazione profonda: mutano le abitudini dei consumatori, avanza l’e-commerce, si concentra il traffico nei grandi centri commerciali posti ai margini della città.

Le strade cittadine da sempre simboli della vivacità commerciale e sociale di Atripalda, oggi appaiono in parte svuotate del loro ruolo centrale. Atripalda rischia di perdere non solo un pezzo della sua economia, ma anche un tratto identitario fatto di relazioni umane, botteghe di prossimità, e vivacità culturale.

Per questo, il Partito Democratico di Atripalda, insieme alle forze del centrosinistra, ha scelto di ascoltare, confrontarsi e proporre. Lo ha fatto in occasione di un incontro pubblico, dove commercianti, cittadini, professionisti e rappresentanti delle associazioni hanno offerto uno spaccato autentico della situazione e suggerito prime risposte. Il documento che segue nasce da questo processo partecipato e intende proporre un piano organico, concreto e misurabile, per invertire la rotta.

Il piano prende ispirazione da esperienze italiane di successo, come i “Centri Commerciali Naturali” di Arezzo e Pesaro, o le azioni di rigenerazione urbana avviate nei centri storici di San Donà di Piave, Carpi e Frosinone, e ne adatta le migliori pratiche alla realtà sociale, geografica e commerciale atripaldese.

Analisi della Situazione

Non è sufficiente constatare la crisi: bisogna leggerla in profondità. Ad Atripalda, il commercio soffre una doppia pressione. Da un lato quella esterna, esercitata dai due grandi centri commerciali posti in ingresso alla città che intercettano – già all’altezza delle rotonde i flussi provenienti dall’hinterland. Dall’altro quella interna, fatta di spazi pubblici trascurati, parcheggi mal gestiti, mancanza di eventi di richiamo, e una percezione diffusa di abbandono.

Nei dati raccolti dai commercianti, il quadro è netto:

Il volume medio di vendite è calato del 35% negli ultimi cinque anni.

Più di 25 attività tra Via Roma e Via Appia hanno chiuso.

I flussi pedonali sono ridotti nei fine settimana la città tende a svuotarsi a favore dei poli

La sosta in centro è percepita come penalizzante: l’eliminazione del quarto d’ora gratuito e l’atteggiamento spesso severo dei controllori (“vigilini”) scoraggiano chi vorrebbe solo fare un acquisto veloce.

Ma c’è anche un’altra verità: Atripalda ha ancora tante risorse. Una struttura urbana compatta, una popolazione con forte identità, un tessuto commerciale diffuso e artigianale, e una storia culturale e gastronomica di grande valore.

Una Visione Integrata

La proposta che segue vuole coniugare tre parole chiave: rigenerazione, partecipazione, innovazione. Non si tratta solo di “fare cose”, ma di cambiare approccio, di costruire alleanze tra Comune, commercianti e cittadini, di immaginare un nuovo patto urbano.

Lo spirito è quello del marketing territoriale, inteso come strategia per valorizzare il centro città, le sue attività e il suo patrimonio immateriale, attraverso un piano articolato e coerente.

Gli Assi Strategici

1. Riqualificazione urbana

Restituire decoro agli spazi è il primo passo. Non si può pensare che un turista o un acquirente scelga di passeggiare in una zona con marciapiedi sconnessi, illuminazione fioca o insegne obsolete. Si propone:

Il rifacimento integrale dei marciapiedi di Via Roma (in alcuni tratti praticamente inesistenti);

Nuovi arredi urbani: panchine, fioriere, cestini, illuminazione LED;

Un progetto di rifacimento delle vetrine, cofinanziato dal Comune, per migliorare l’impatto visivo delle attività.

A titolo di esempio, a Pesaro un progetto simile ha incrementato del 18% il flusso pedonale nel centro in meno di un anno.

2. Mobilità e accessibilità intelligente

La sosta dev’essere alleata del commercio, non sua nemica. Si propone:

Il ripristino del quarto d’ora gratuito in zona blu per gli acquisti rapidi;

Il disco orario in determinate aree a rotazione veloce;

Un servizio navetta gratuito il sabato e nei giorni di evento per collegare i parcheggi esterni al centro;

Una segnaletica digitale collegata a un’app che mostra in tempo reale i posti liberi.

3. Una nuova centralità: eventi, fiere e ZTL dinamiche

Il commercio vive dove c’è vita. Le strade devono tornare ad animarsi. Come? Con ZTL dinamiche nei weekend, chiusure temporanee del centro per ospitare eventi, mercatini artigianali, fiere del gusto.

Si propone un calendario di iniziative legate alla tradizione:

Giornate del baccalà (periodo natalizio);

Festa della pizza con l’erba (Pasqua); Sagra della cicoria e patate (estate);

I “cicci” (autunno), legati alla commemorazione di Santa Lucia;

Ogni evento sarà collegato a promozioni nei negozi e ad allestimenti a tema. A Frosinone, una rassegna simile ha portato oltre 10.000 presenze in due weekend.

4. Il commercio digitale, ma umano

Nasce il “Centro Commerciale Virtuale di Atripalda”: un portale (e app) in cui ogni negozio ha una propria vetrina online. Il cittadino può consultare, ordinare, prenotare, e ritirare in sede. Con un vantaggio: sconto extra se l’acquisto si finalizza in negozio.

Un esempio analogo a Torino, promosso da Confesercenti, ha permesso ai piccoli negozi di aumentare del 25% la visibilità online.

5. Lotteria dei Commercianti – “Vinci in Centro”

Tra le iniziative più stimolanti e potenzialmente efficaci per rivitalizzare il tessuto commerciale di Atripalda, la proposta della “Lotteria dei Commercianti Vinci in Centro” rappresenta un mix intelligente di gamification, fidelizzazione e promozione territoriale.

Come funziona meccanismi concreti

Ogni 10 € di spesa nei negozi aderenti (o acquistando online nel portale virtuale), il cliente riceverà 1 biglietto della lotteria.

Ogni settimana, verranno estratti buoni spesa da 50 € e 100 € validi per il centro cittadino.

In chiusura della campagna (dicembre/gennaio), ci sarà un’estrazione finale con premi di valore (viaggio, e-bike, smart TV).

I centri commerciali esterni potranno partecipare distribuendo ticket promozionali ma validi solo se convertiti in acquisti in centro, spingendo il traffico verso le attività locali.

Obiettivi attesi

20.000 transazioni monitorate nei quattro mesi della campagna (ott-gen).

Incremento del 15-20% del numero medio di scontrini nei negozi aderenti.

Coinvolgimento di almeno 80-100 negozi, tra fisici e quelli iscritti al portale virtuale.

Esempi da altri contesti Esperienze simili in città come Borgo Giannotti (Lucca), Sassari e Cesena hanno dimostrato che una lotteria ben progettata può aumentare sensibilmente l’afflusso nei negozi di prossimità, generando un effetto volano di lungo periodo.

Estensioni e innovazioni possibili

1. Biglietto digitale integrato nell’app “Vivi Atripalda” – per tracciare facilmente le giocate,

ricevere notifiche e consultare l’albo dei vincitori.

2. Bonus “cashless” – chi paga con carta o app otterrà il 20% di biglietti extra.

3. Premi comparati – ogni vincitore consumatore genera un premio simbolico anche per il negoziante presso cui è stato effettuato l’acquisto.

4. Estrazione istantanea sistema QR o codice univoco che permette, con un semplice scanner, di sapere subito se si ha vinto un piccolo premio.

5. Happening settimanale in piazza con eventi musicali, animazione per bambini, degustazioni, per trasformare l’estrazione in una vera festa del commercio.

Budget e pianificazione

Voce E Costo stimato

Premi settimanali e finali 8.000 €

Sviluppo software per biglietti e integrazione app 5.000 €

Comunicazione e materiali promozionali 2.000 €

Totale 15.000 € (Comune + sponsor privati)

Cronologia di attuazione

Entro aprile: definizione regolamento e sviluppo app.

Maggio-giugno: formazione commercianti e test pilota.

Luglio-settembre: promozione, distribuzione biglietti, prime estrazioni.

Ottobre-gennaio: svolgimento pieno della campagna.

Gennaio-febbraio: analisi dei risultati e riprogettazione per l’anno successivo.

Benefici attesi

Maggiore fidelizzazione del cliente abituale.

Incentivazione all’uso del pagamento elettronico.

Coinvolgimento collettivo e maggiore vitalità urbana.

Supporto anche ai piccoli negozi grazie all’effetto diffuso dell’iniziativa.

In sintesi, la “Lotteria dei Commercianti – Vinci in Centro” non è solo una forma di incentivo, ma un potente strumento di marketing territoriale: unisce customer experience, promozione digitale, fidelizzazione e animazione urbana, creando un’occasione unica per riscrivere la narrazione commerciale di Atripalda.

6. Comunicazione e branding urbano

Serve una nuova narrazione. Con il brand “Vivi Atripalda” si realizzerà:

Una campagna video con i volti dei commercianti;

Totem informativi, social network, influencer locali;

Un calendario coordinato con eventi, aperture, promozioni.

7. Formazione, incentivi, partecipazione

Perché il commercio possa davvero rinascere, è fondamentale investire nelle competenze, nella motivazione e nel supporto concreto a chi gestisce o intende avviare un’attività. Non bastano le buone intenzioni: occorrono strumenti, opportunità e relazioni stabili. In questa ottica, si propone un pacchetto articolato di misure:

Formazione continua e gratuita per i commercianti Verranno organizzati cicli di incontri formativi gratuiti, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e istituti professionali, su temi come:

marketing digitale e gestione social;

visual merchandising e allestimento vetrine;

tecniche di vendita esperienziale;

⚫ accoglienza e customer care;

fiscalità di vantaggio e incentivi pubblici.

Voucher per ristrutturazione e vetrine Si introdurrà un programma di micro-incentivi fino a 1.000 euro a fondo perduto per lavori di rinnovo delle vetrine e piccoli interventi estetici all’esterno dei negozi, previa presentazione di progetto e documentazione.

Esenzioni e agevolazioni fiscali Per incentivare nuove aperture, si propone:

esenzione TARI per i primi 2 anni;

⚫ esenzione totale o parziale del canone TOSAP per l’utilizzo del suolo pubblico con dehors, pedane e allestimenti temporanei;

riduzione dell’IMU per locali commerciali sfitti concessi in locazione agevolata.

Creazione di una cooperativa tra commercianti Per gestire direttamente eventi, promozioni e animazione urbana, si favorirà la nascita di una cooperativa di commercianti, che possa accedere a bandi, fondi regionali e sponsorizzazioni private. Questo strumento, già utilizzato con successo in realtà come Bassano del Grappa e Pinerolo, permette una gestione agile e partecipata delle iniziative.

Tavolo permanente di concertazione Verrà istituito un organismo stabile composto da rappresentanti dei commercianti, dell’Amministrazione, delle associazioni di categoria, e della società civile, con funzioni di coordinamento, ascolto e monitoraggio delle azioni in corso. Il tavolo si riunirà trimestralmente e renderà pubblici i report di avanzamento.

Sportello Unico per il Commercio (SUC) Uno sportello informativo e di supporto amministrativo sarà attivato presso il Comune per affiancare commercianti e aspiranti imprenditori nelle pratiche burocratiche, nei bandi attivi e nella consulenza per il business plan.

Questo mix di interventi mira a creare un ecosistema favorevole al commercio, che non solo sostenga chi già c’è, ma attragga nuovi protagonisti, riportando vitalità, professionalità e coraggio nel cuore di Atripalda.

Conclusione

Questo piano non è solo un insieme di progetti. È un’idea di città. Una visione che mette insieme rigenerazione, innovazione e comunità. Atripalda ha tutte le carte per invertire la tendenza, ma serve il coraggio di agire insieme. L’Amministrazione comunale deve farsi promotrice, facilitatrice e alleata dei commercianti.

Perché un negozio aperto non è solo un’attività economica: è luce in una strada, è una persona che ti saluta, è un pezzo di vita.

Il rilancio di Atripalda comincia ora. Insieme.

Gruppo “Atripalda Futura”:

Giuseppe Spagnuolo

Mirko Musto

Nancy Palladino

Gruppo “ABC Bene Comune”:

Roberto Renzulli