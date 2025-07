Riqualificazione dell’area della sorgente Acquachiara: decoro e sicurezza al centro dell’intervento

È partito ufficialmente l’intervento di riqualificazione dell’area della sorgente di Acquachiara, lungo via Provinciale Cerzete, ad Atripalda. Un’azione fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo e affidata all’Azienda Città Servizi (ACM), con l’obiettivo di restituire decoro e sicurezza a un’area da tempo trascurata ma profondamente radicata nella memoria collettiva degli atripaldesi.

Quella che oggi si presenta come una zona in evidente stato di degrado, con muretti imbrattati da graffiti, vegetazione infestante e marciapiedi sporchi, sarà completamente trasformata grazie a un’attenta opera di pulizia, sistemazione e recupero. Una svolta concreta che, come ha spiegato il primo cittadino, punta a restituire dignità a uno spazio pubblico dall’alto valore simbolico.

«La sorgente adiacente alla provinciale Cerzete – ha dichiarato il sindaco Paolo Spagnuolo – è un’area che ha un valore storico, affettivo, importantissimo per la nostra città. Sarà interessata da un intervento molto importante: la pulizia dell’edera che vedete sui muretti, la sabbiatura degli stessi per cancellare le scritte, e anche il cancello sarà ripulito. Inoltre, sarà effettuata una pulizia molto approfondita della pavimentazione».

Ma non solo decoro. Al centro del progetto anche la valorizzazione dell’area come luogo di sosta e socialità. Sono infatti previste delle panchine, così da offrire un angolo di ristoro per chi si ferma a prendere l’acqua dalla sorgente o per una breve pausa.

«Abbiamo pensato anche a un aspetto funzionale – ha proseguito Spagnuolo – con l’installazione di alcune panchine cosicché l’area possa diventare anche un luogo di aggregazione veloce, nel frattempo che ci si approvvigiona dell’acqua presso la sorgente».

Particolare attenzione è stata riservata al tema della sicurezza stradale. Una delle criticità principali, infatti, era rappresentata dalla sosta disordinata delle auto lungo la stretta via provinciale, priva di spazi adeguati. Il Comune ha già avviato la demolizione di un tratto di muretto per ricavare alcuni stalli interni.

«Si fa anche un intervento sulla sicurezza – ha spiegato il sindaco – perché le auto che normalmente vengono parcheggiate lungo la strada, visto che non c’è altra possibilità per via degli spazi, saranno ora parcheggiate più all’interno. Come vedete, già il muretto è stato divelto e questo significherà recuperare quattro posti auto. Un intervento che garantirà maggiore sicurezza a chi proviene da via San Giacomo, ma anche a chi scende dalla località Cerzete».