Atripalda accoglie i pellegrini del Giubileo dei Giovani. FOTO

Da oggi Atripalda è tappa di accoglienza per centinaia di pellegrini provenienti da Taiwan-Macao-Hong Kong, dalla Polonia e dagli Stati Uniti d’America, in cammino verso Roma per partecipare al Giubileo dei Giovani di domenica 3 agosto.

Molti di loro pernotteranno ad Atripalda, anche presso il convento di San Giovanni Battista, che torna ad essere luogo di spiritualità e ospitalità internazionale.

Ad accoglierli nella chiesa madre di Sant’Ippolisro Martire Il sindaco Paolo Spagnuolo: “Siamo orgogliosi che Atripalda sia stata scelta come luogo di accoglienza per questo importante pellegrinaggio. È un’occasione preziosa per far conoscere la nostra città, la sua storia e il suo patrimonio umano e religioso a giovani provenienti da ogni parte del mondo. L’arrivo di questi pellegrini rappresenta anche un momento di crescita per la nostra comunità e una straordinaria opportunità di promozione del nostro territorio”.