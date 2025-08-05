Atripalda, spunta un maxi gettito IMU da 200mila euro: è scontro in aula tra Landi e Spagnuolo

L’opposizione accusa: “Tasse aumentate all’insaputa dei cittadini”. Il vicesindaco: “Bilancio virtuoso, nessuna forzatura”

Un gettito IMU da 200.000 euro in più nel 2025 e 400.000 dal 2026. È questo uno dei punti più controversi emersi durante il consiglio comunale sull’assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente. La previsione è legata alla variazione urbanistica contenuta nel nuovo PUC, che ha trasformato vaste aree agricole in edificabili. Ma l’aumento stimato dell’imposta municipale ha scatenato l’attacco del gruppo “Atripalda Futura”.

«Avete iscritto entrate teoriche per coprire spese reali – ha tuonato l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo – senza che i cittadini siano stati messi nelle condizioni di conoscere i nuovi oneri. Ad oggi non c’è alcuna delibera di giunta che definisca i parametri o eventuali riduzioni, eppure scrivete 200.000 euro in più di IMU come se fossero certi. È un’operazione pericolosa, che ricadrà su famiglie e proprietari ignari, costretti a pagare anche 2.000 o 4.000 euro in più per terreni agricoli divenuti edificabili solo sulla carta».

Ma il vicesindaco Domenico Landi, che ha relazionato in aula sulla manovra, ha respinto le accuse parlando di un bilancio «responsabile e improntato al rigore». «La stima del gettito – ha spiegato – è basata su dati dell’ufficio tributi. Il nuovo piano urbanistico ha ampliato le potenzialità edificatorie del territorio, ed è nostro dovere prevedere gli effetti fiscali futuri. Nessuna forzatura, nessuna imposta già applicata: si tratta di proiezioni prudenziali, come prevede la normativa».