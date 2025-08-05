Bruno Canino incanta nella XXXIII edizione del Festival “I Luoghi della Musica”

  
Pubblicato in data: 5/8/2025 alle ore:17:07

Grande successo ha riscosso nella serata di domenica 3 agosto il concerto del celeberrimo Maestro Bruno Canino, uno degli appuntamenti più attesi della XXXIII edizione del Festival “I Luoghi della Musica”, rassegna itinerante di musica da camera organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “Arturo Toscanini”, sotto la direzione artistica del M° Antonella De Vinco. A Montefalcione, la Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore era gremita di curiosi e di appassionati di musica, provenienti anche da fuori provincia, giunti per assistere all’emozionante performance del pianista napoletano, che si avvicina ormai alla soglia dei 90 anni. La serata, dedicata ai Grandi Interpreti, ha proposto musiche di L. van Beethoven, C. Corea, M. Cesa e M. Ravel con l’aggiunta di fuori programma eseguiti a sorpresa.

Tra i più autorevoli pianisti contemporanei, Canino si è esibito nelle principali sale da concerto e nei più prestigiosi festival internazionali, sia come solista sia in formazioni cameristiche, vantando una vasta e apprezzata produzione discografica. Il concerto è stato introdotto dal direttore artistico De Vinco e dall’assessora alla cultura Emanuela Pericolo, in rappresentanza del Comune irpino.

