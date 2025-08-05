Campionato interregionale ciclocrono CSI 2025: ottima prova dell’atripaldese Angelo Ruocco

È del sorrentino Raffaele Cinque del team Ciclismo Sorrentino la migliore performance nella terza edizione cronoscalata “Memorial Ciccio Macchione”, prova valida per la terza tappa del campionato interregionale ciclocrono CSI 2025. Raffaele Cinque ha percorso i 5,400 km in 12 minuti e 40 secondi. La prova si è svolta con partenza unica dalla stazione di Ariano Irpino e arrivo piazzetta Chiesa di S. Giovanni. Quaranta sei gli atleti al via provenienti non solo dalla Campania ma anche dalla Puglia che si sono sfidati su un percorso di cinque chilometri e quattrocento metri con pendenza media del 5%. Il più veloce è il stato Raffaele Cinque del team Ciclismo Sorrentino che a fermato le lancette del cronometro 12’40”. Alle sue spalle con il tempo di 12’59” Nicola Campanile team MMBke Andria, terzo gradino del podio Antonio Siciliano con 13’03” team Dama Project. I primi tre si sono aggiudicati la prima posizione anche nelle rispettive categorie rispettivamente Master 2, Master 3 e Master 1.

Tra gli irpini ottima prova dell’atripaldese Angelo Ruocco del team Eco Evolution Bike secondo posto categoria Master 8 e Antonio Siciliano del team Dama Project terzo miglior tempo assoluto . Nelle altre categorie hanno vinto Giuseppe Catucci (ciclisti del Pollino) Master 4; Michele Aristide ( Team Velocity) Master 5 ; Giovanni Vivere (Team O’Metetore) Master 6; Angelo Bovi (kiklos team)Master 7; Michele Pasquadio (Cicogna Cerignola) Master 8; Orlando di Cosimo (Team Padre Pio) Master 9; Marta Serino (as Civitas) Woman 3. Prima della della premiazione degli atleti c’è stata la cerimonia di dedicazione della Piazza al campione di ciclismo “Gino Bartoli” da parte del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.