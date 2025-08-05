  
gioved� 07 agosto 2025
Pubblicato in data: 5/8/2025 alle ore:17:16 • Categoria: Attualità

Emergenza roditori lungo il fiume Sabato: il Comune di Atripalda attiva un piano straordinario di bonifica.

A seguito della segnalazione da parte di alcuni residenti circa la presenza anomala di roditori lungo il tratto urbano del fiume Sabato, il Comune di Atripalda ha prontamente attivato tutte le procedure necessarie, coinvolgendo gli enti competenti per un intervento tempestivo ed efficace.

Come riferisce il vicesindaco con delega all’ambiente, Domenico Landi, è stato predisposto un intervento straordinario di derattizzazione, che sarà eseguito dall’ASL con cadenza mensile, al fine di contrastare la proliferazione dei roditori e contenere il fenomeno.

In una seconda fase, si procederà alla rimozione del terreno e della vegetazione accumulati all’interno dell’alveo del fiume, operazione che sarà realizzata a cura dell’Ente Provincia di Avellino, già allertato dall’Amministrazione comunale.

L’intera area sarà oggetto di monitoraggio costante, per verificare l’efficacia degli interventi e valutare eventuali ulteriori azioni da attuare nei prossimi mesi.

L’Amministrazione invita la cittadinanza alla massima collaborazione, evitando l’abbandono di rifiuti o residui alimentari lungo le sponde del fiume, in quanto fattori che possono contribuire alla presenza di animali infestanti.

Sul caso era intervenuto anche il gruppo consiliare di opposizione Abc – Atripalda Bene Comune, attraverso il consigliere Roberto Renzulli, che ha commentato con toni critici e ironici: «Ormai il nostro fiume sembra un affluente del Rio Negro…».

 

