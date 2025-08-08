Addio a Luana Pacia figlia dell’ex consigliere comunale Ulderico: oggi i funerali nella chiesa di Manocalzati

Addio a Luana Pacia figlia dell’ex consigliere comunale Ulderico: oggi i funerali nella chiesa di ManocalzatiPubblicato in data: 8/8/2025 alle ore:15:27 • Categoria: Cronaca •
Dolore nella famiglia Pacia per la prematura scomparsa dell’amata Luana.
Figlia dell’ex assessore Ulderico, e cognata del direttore del Consorzio dei servizi Sociali A5, dottor Carmine De Blasio, lascia il marito Sabino De Benedetto, il figlio Giammarco, la mamma Nuria Vila e le sorelle Ilenia e Astrid.
Le esequie si terranno questo pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di San Marco Evangelista di Manocalzati partendo dalle Onoranze Funebri Irpinia.
Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di AtripaldaNews.
Sentite condoglianze mie e dei miei genitori. Conoscevamo Luana, mi dispiace tanto che non c’è più, che riposi in pace