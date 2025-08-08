Colpo dell’Avellino: in attacco arriva Tutino

Pubblicato in data: 8/8/2025 alle ore:18:02

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria, a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in serie A dell’Avellino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli il calciatore partenopeo ha collezionato in totale nei campionati professionistici italiani 289 presenze realizzando 80 gol e fornendo 28 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Gennaro

