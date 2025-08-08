Primo allenamento al PalaDelMauro per l’Avellino Basket

E’ iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 con il primo allenamento al PalaDelMauro per i giocatori dell’Avellino Basket, che in mattinata si erano sottoposti ad una seduta di atletica e pesi. Ad attendere nuovi e vecchi atleti la Brancata Irpina, ma anche i Lupi del Nord ed un paio di tifosi addirittura dalla Svizzera. Gli atleti hanno così subito preso coscienza del supporto che avranno durante il campionato. Entusiasmo e cori hanno accompagnato l’allenamento, quasi fosse una gara ufficiale. Subito dopo è cominciato il lavoro con una prima parte dedicata alla preparazione fisica, e la seconda nella quale Mussini e compagni hanno iniziato a prendere confidenza con i concetti del gioco che coach Buscaglia intende attuare nella stagione.

Emozionato e felice per l’accoglienza il Presidente Giuseppe Lombardi, che ha affidato ai giornalisti presenti il proprio pensiero: “E’ veramente bello vedere questo entusiasmo che dovrà essere mantenuto per tutta la stagione in un campionato difficile come la serie A/2. L’entusiasmo è stato e sarà il motore di questo club. I tifosi sognano ed i loro sogni sono una spinta a far bene. Abbiamo voglia di far bene e di crescere ogni giorno. L’anno scorso abbiamo disputato un campionato importante, e quest’anno vogliamo fare meglio. Coach Buscaglia è la pietra angolare del nostro progetto, con una grande intesa fin dall’inizio, che è culminata con l’allestimento del roster, nel quale Chandler rappresenta il colpo finale di un mercato importante