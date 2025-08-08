  
sabato 09 agosto 2025
Sotto le stelle di Abellinum con Vinyl Gianpy

Pubblicato in data: 8/8/2025 alle ore:16:11 • Categoria: Cultura

Sotto le stelle di Abellinum con Vinyl Gianpy

Una serata speciale tra vino, musica e storia.

Nella suggestiva cornice dell’area archeologica dell’antica Abellinum, il suono caldo del vinile di Vinyl Gianpy accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale ricco di atmosfera.

Abellinum Events 2025 – Wine & Music

Area archeologica di Abellinum

8 agosto, ore 21:00

Ingresso libero.

