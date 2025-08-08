Sotto le stelle di Abellinum con Vinyl Gianpy

Pubblicato in data: 8/8/2025 alle ore:16:11 • Categoria: Cultura •

Sotto le stelle di Abellinum con Vinyl Gianpy Una serata speciale tra vino, musica e storia. Nella suggestiva cornice dell’area archeologica dell’antica Abellinum, il suono caldo del vinile di Vinyl Gianpy accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale ricco di atmosfera. Abellinum Events 2025 – Wine & Music Area archeologica di Abellinum 8 agosto, ore 21:00 Ingresso libero. Una serata speciale tra vino, musica e storia. Nella suggestiva cornice dell’area archeologica dell’antica Abellinum, il suono caldo del vinile di Vinyl Gianpy accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale ricco di atmosfera. Abellinum Events 2025 – Wine & Music Area archeologica di Abellinum 8 agosto, ore 21:00 Ingresso libero.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.