Ospedale Moscati, si insedia il manager Perito: «Torno in una realtà eccellente e sana . Ogni difficoltà potrà essere un’opportunità di miglioramento»

Ha assunto ufficialmente l’incarico questa mattina Germano Perito, nuovo Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Il manager si è insediato con la squadra al completo, affidando la Direzione Sanitaria ad Aristide Tortora, e nominando Direttore Amministrativo Ida Ferraro.

Il Direttore Generale Perito, che ha appena concluso il suo mandato alla Direzione amministrativa dell’Asl Salerno, già conosce bene l’Azienda che guiderà per i prossimi cinque anni, avendo ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo nel triennio 2019-2022, dimostrando spiccate doti organizzative, gestionali e umane, maturate anche con le precedenti esperienze da Direttore Amministrativo all’Azienda ospedaliera dei Colli e da sub commissario amministrativo all’istituto Pascale di Napoli. Il suo ritorno ad Avellino, al vertice dell’Azienda Moscati, è stato pertanto accolto con entusiasmo da tutto il personale aziendale. Numerosi gli attestati di stima che stanno arrivando in queste ore nella Direzione di Contrada Amoretta da parte dei dipendenti, ma anche di autorità locali e semplici cittadini. «Un’accoglienza straordinaria – evidenzia Perito – che mi onora e mi stimola a dare il massimo, con dedizione e responsabilità. L’Azienda Moscati, alla quale sono profondamente legato, è una realtà sana, solida e ricca di professionisti straordinari, che ogni giorno mettono al centro la salute e il benessere delle persone. Il mio impegno sarà volto a valorizzare tutte le competenze interne, a promuovere l’innovazione e a rafforzare il senso di squadra che ha sempre contraddistinto questa comunità ospedaliera. Cercherò di costruire un ambiente di lavoro stimolante, inclusivo e orientato ai risultati, dove ciascuno possa sentirsi parte attiva di un progetto condiviso. So bene – conclude – che ogni grande realtà, anche la più virtuosa, presenta problemi e il mio mandato partirà proprio dalle criticità: le difficoltà devono rappresentare un’opportunità di miglioramento e di crescita. L’importante è non perdere mai di vista i bisogni del cittadino. Le scelte strategiche devono essere sempre mirate a non deludere le aspettative di chi si affida a noi».

Il Direttore Sanitario aziendale scelto dal manager è salernitano e ha lasciato la Direzione Sanitaria dell’Asl di Alessandria per ritornare in Campania, dove, in passato, ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario di Presidio di diversi ospedali dell’Asl di Salerno, di Direttore di Distretti sanitari e di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale.

Arriva invece dall’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento l’avvocato sannita Ferraro, dirigente amministrativa di lungo corso con incarico di direzione di diverse strutture complesse, dalla Gestione delle Risorse umane, agli Affari generali e legali, alle Relazioni con il pubblico.

