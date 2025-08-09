  
domenica 10 agosto 2025
Flash news:   Ospedale Moscati, si insedia il manager Perito: «Torno in una realtà eccellente e sana . Ogni difficoltà potrà essere un’opportunità di miglioramento» Streaming dei Consigli comunali di Atripalda: il sindaco Spagnuolo annuncia la soluzione tecnica Nuovi appuntamenti dal 9 al 12 agosto per la XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica Primo allenamento al PalaDelMauro per l’Avellino Basket Colpo dell’Avellino: in attacco arriva Tutino Sotto le stelle di Abellinum con Vinyl Gianpy Addio a Luana Pacia figlia dell’ex consigliere comunale Ulderico: oggi i funerali nella chiesa di Manocalzati Emergenza roditori lungo il fiume Sabato: il Comune di Atripalda attiva un piano straordinario di bonifica Il Consiglio comunale di Atripalda respinge la mozione di rilancio del commercio cittadino Bruno Canino incanta nella XXXIII edizione del Festival “I Luoghi della Musica”

Streaming dei Consigli comunali di Atripalda: il sindaco Spagnuolo annuncia la soluzione tecnica

Pubblicato in data: 9/8/2025 alle ore:10:09 • Categoria: Comune, Politica

Una sala consiliare rinnovata, con impianti tecnologici all’altezza della trasparenza istituzionale e della partecipazione cittadina. È questa la soluzione a cui sta lavorando l’amministrazione comunale di Atripalda per attivare finalmente lo streaming delle sedute del Consiglio comunale, promesso da inizio consiliatura ma mai concretizzato.

A fare chiarezza sull’iter è stato lo stesso sindaco Paolo Spagnuolo, intervenuto in aula in risposta alle sollecitazioni del gruppo di minoranza Atripalda Futura. In particolare, è stato l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo a chiedere aggiornamenti, evidenziando il crescente distacco tra i cittadini e la vita amministrativa e sottolineando come la diretta video delle sedute sia ormai uno strumento basilare in molti Comuni.

Il primo cittadino ha chiarito che il progetto è in fase avanzata e sarà direttamente coordinato dalla sua persona, in sinergia con l’ufficio tecnico comunale.

«Abbiamo già definito i contatti – ha spiegato – e le risorse economiche necessarie sono disponibili. L’idea è quella di realizzare un sistema moderno e funzionale, che non si limiti alla semplice ripresa video. Stiamo lavorando a una soluzione integrata, che prevede anche un miglioramento dell’acustica, nuovi microfoni, un display che mostri il nome del consigliere che interviene e il tempo a disposizione, così da rendere le sedute più leggibili anche per chi le seguirà da casa.»

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *