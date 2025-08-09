Streaming dei Consigli comunali di Atripalda: il sindaco Spagnuolo annuncia la soluzione tecnica

Una sala consiliare rinnovata, con impianti tecnologici all’altezza della trasparenza istituzionale e della partecipazione cittadina. È questa la soluzione a cui sta lavorando l’amministrazione comunale di Atripalda per attivare finalmente lo streaming delle sedute del Consiglio comunale, promesso da inizio consiliatura ma mai concretizzato.

A fare chiarezza sull’iter è stato lo stesso sindaco Paolo Spagnuolo, intervenuto in aula in risposta alle sollecitazioni del gruppo di minoranza Atripalda Futura. In particolare, è stato l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo a chiedere aggiornamenti, evidenziando il crescente distacco tra i cittadini e la vita amministrativa e sottolineando come la diretta video delle sedute sia ormai uno strumento basilare in molti Comuni.

Il primo cittadino ha chiarito che il progetto è in fase avanzata e sarà direttamente coordinato dalla sua persona, in sinergia con l’ufficio tecnico comunale.

«Abbiamo già definito i contatti – ha spiegato – e le risorse economiche necessarie sono disponibili. L’idea è quella di realizzare un sistema moderno e funzionale, che non si limiti alla semplice ripresa video. Stiamo lavorando a una soluzione integrata, che prevede anche un miglioramento dell’acustica, nuovi microfoni, un display che mostri il nome del consigliere che interviene e il tempo a disposizione, così da rendere le sedute più leggibili anche per chi le seguirà da casa.»