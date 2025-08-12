  
mercoled� 13 agosto 2025
Flash news:   Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche: al via il questionario online ‘Fame da Lupi’: al via della seconda fase della campagna abbonamenti Campionato Interregionale Ciclocrono: irpini sul podio L’U.S. Avellino 1912 da questo pomeriggio in allenamento allo stadio “Valleverde” di Atripalda Ospedale Moscati, si insedia il manager Perito: «Torno in una realtà eccellente e sana . Ogni difficoltà potrà essere un’opportunità di miglioramento» Streaming dei Consigli comunali di Atripalda: il sindaco Spagnuolo annuncia la soluzione tecnica Nuovi appuntamenti dal 9 al 12 agosto per la XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica Primo allenamento al PalaDelMauro per l’Avellino Basket Colpo dell’Avellino: in attacco arriva Tutino Sotto le stelle di Abellinum con Vinyl Gianpy

Campionato Interregionale Ciclocrono: irpini sul podio

Pubblicato in data: 12/8/2025 alle ore:17:09 • Categoria: Ciclismo, Sport

Alla quarta prova del campionato interregionale ciclocrono CSI 2025, che si è svolta a Montaguto, il pugliese Vincenzo Damiano del team Canusium Bike è stato il più veloce aggiudicandosi il primato assoluto nella classifica finale assoluta. L’atleta pugliese ha percorso i sei chilometri e trecento metri in 14 minuti e tre secondi alla media di 27 km/h. Piazza d’onore per Giovanni Monaco (Movicoast sport &  turismo) con il tempo di 14 minuti e undici secondi, terzo gradino del podio per l’irpino Antonio Siciliano (Dama project ) con 14’23”. Nelle altre categorie si sono distinti gli irpini  Giuseppe Acone (as Civitas) e Angelo Ruocco (eco evolution bike) rispettivamente secondo e terzo gradino del podio categoria Master 8. Nella categoria Master 1 gradino più alto del podio Daniele Cusano del team O’Metetore, nella categoria Master 5 Enrico Cataudo (lupiinbike) e Bruno Parziale (O’Metetore) rispettivamente secondo e terzo. Per le woman Marta Serino (as Civitas) prima categoria Woman3.

Alla gara hanno partecipato cinquanta atleti provenienti dalla Puglia, Lazio, Basilicata, Calabria e Campania e hanno scalato un percorso di sei chilometri e trecento metri con pendenza media del 5% e massima 8 % e 300 metri dislivello.  La gara è stata organizzata dal team Brasciwood mentre il cronometraggio è stato curato da Celestino Anzivino responsabile Speedpass. Prossima prova valida per il Campionato interregionale scalatore CSI 2025 il 23 agosto a Panni (FG).
Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *