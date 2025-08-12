Campionato Interregionale Ciclocrono: irpini sul podio

Alla quarta prova del campionato interregionale ciclocrono CSI 2025, che si è svolta a Montaguto, il pugliese Vincenzo Damiano del team Canusium Bike è stato il più veloce aggiudicandosi il primato assoluto nella classifica finale assoluta. L’atleta pugliese ha percorso i sei chilometri e trecento metri in 14 minuti e tre secondi alla media di 27 km/h. Piazza d’onore per Giovanni Monaco (Movicoast sport & turismo) con il tempo di 14 minuti e undici secondi, terzo gradino del podio per l’irpino Antonio Siciliano (Dama project ) con 14’23”. Nelle altre categorie si sono distinti gli irpini Giuseppe Acone (as Civitas) e Angelo Ruocco (eco evolution bike) rispettivamente secondo e terzo gradino del podio categoria Master 8. Nella categoria Master 1 gradino più alto del podio Daniele Cusano del team O’Metetore, nella categoria Master 5 Enrico Cataudo (lupiinbike) e Bruno Parziale (O’Metetore) rispettivamente secondo e terzo. Per le woman Marta Serino (as Civitas) prima categoria Woman3.

Alla gara hanno partecipato cinquanta atleti provenienti dalla Puglia, Lazio, Basilicata, Calabria e Campania e hanno scalato un percorso di sei chilometri e trecento metri con pendenza media del 5% e massima 8 % e 300 metri dislivello. La gara è stata organizzata dal team Brasciwood mentre il cronometraggio è stato curato da Celestino Anzivino responsabile Speedpass. Prossima prova valida per il Campionato interregionale scalatore CSI 2025 il 23 agosto a Panni (FG).