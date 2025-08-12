‘Fame da Lupi’: al via della seconda fase della campagna abbonamenti

Pubblicato in data: 12/8/2025 alle ore:17:15 • Categoria: Avellino Basket •

L’Avellino Basket comunica che la prima fase della campagna abbonamenti “Fame da Lupi” si è conclusa registrando un’ampia partecipazione da parte del pubblico. L’ottimo riscontro conferma il forte interesse e l’entusiasmo che circondano l’inizio della nuova stagione sportiva. La sottoscrizione delle tessere prosegue ora con la seconda fase, disponibile presso la biglietteria del PalaDelMauro, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. L’abbonamento è valido per 19 partite casalinghe. A partire dal 20 agosto sarà, inoltre, possibile ritirare la card dell’abbonamento sottoscritto nella prima fase.” Anche per questa fase sarà attivo il canale di vendita online attraverso il portale GO2 (www.go2.it) per tutti i settori, ad esclusione delle Tribune Vip. Sarà inoltre possibile acquistare l’abbonamento presso tutti i rivenditori ufficiali GO2 presenti sul territorio. PREZZI SECONDA FASE • Tribuna Montevergine VIP: € 600,00 • Tribuna Montevergine Laterale: € 270,00 • Tribuna Montevergine Superiore: € 190,00 • Tribuna Terminio VIP: € 600,00 • Tribuna Terminio Laterale: € 270,00 • Tribuna Terminio Superiore: € 190,00 • Curva Sud: € 80,00 • Curva Sud Under 25: € 70,00 La campagna “Fame da Lupi” entra così nel vivo, con l’obiettivo di confermare e accrescere la presenza sugli spalti, trasformando ogni partita al PalaDelMauro in un appuntamento di grande partecipazione e tifo appassionato. Avellino, 9 agosto 2025 Ufficio stampa Avellino Basket

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.