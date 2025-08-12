  
mercoled� 13 agosto 2025
L’U.S. Avellino 1912 da questo pomeriggio in allenamento allo stadio “Valleverde” di Atripalda

Pubblicato in data: 12/8/2025 alle ore:17:00 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 comunica che da questo pomeriggio continuerà a svolgere le sedute di allenamento presso lo stadio “Valleverde” di Atripalda (AV) fino a quando lo stadio Partenio – Lombardi non verrà messo nuovamente a disposizione.

Gli allenamenti del gruppo squadra sono stati programmati nei seguenti orari:

Martedì 12 agosto – seduta pomeridiana a porte aperte (ore 17:00);

Mercoledì 13 agosto – doppia seduta a porte aperte (ore 10:00 e ore 17:00);

Giovedì 14 Agosto – allenamento congiunto con la formazione Primavera a porte chiuse (ore 10:00);

Venerdì 15 Agosto – seduta mattutina a porte chiuse (ore 10:00);

Sabato 16 Agosto – seduta mattutina a porte chiuse (ore 10:00);

Mercoledì 13 agosto, dalle ore 20:15 alle ore 21:00, una delegazione della società, formata da dirigenti e calciatori, sarà ospite dello “Sturno Sport Festival”;

È in via di definizione un ulteriore allenamento congiunto che si terrà nella giornata di domenica 17 agosto

