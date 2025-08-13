Violenza di genere, Atripalda in prima linea: doppio progetto per il Consorzio A5

Due progetti approvati e una nuova sfida contro la violenza di genere che parte proprio dagli uomini maltrattanti. È doppia la soddisfazione per il Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda, che potrà attivare sul proprio territorio un CUAV – Centro per uomini autori di violenza domestica e di genere – e allo stesso tempo partecipare come partner a un’iniziativa analoga promossa dall’Ambito Sociale di Avellino.

Il CUAV sarà uno spazio di ascolto, sostegno e accompagnamento per uomini che hanno commesso atti di violenza, aiutandoli a riconoscere la gravità dei loro comportamenti e a intraprendere un percorso di cambiamento. Si lavorerà sia individualmente che in gruppo, con attività mirate alla prevenzione e al trattamento delle condotte violente.

Questa iniziativa si affianca all’esperienza ormai consolidata del Consorzio A5 nella lotta alla violenza sulle donne: dal Centro antiviolenza “Nemesi” di Solofra, attivo da anni, alle campagne di sensibilizzazione nelle scuole, fino agli incontri pubblici con figure di spicco come la criminologa Roberta Bruzzone.

«La soddisfazione è doppia – commenta il direttore Carmine De Blasio – perché per la prima volta possiamo mettere in campo un’azione strutturata di contrasto alla violenza di genere che parta dai maltrattanti. Per noi ogni finanziamento deve trasformarsi in un servizio stabile, non in un intervento occasionale».