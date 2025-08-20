  
sabato 23 agosto 2025
Fiamme in una baracca di via Serino: intervento dei vigili del fuoco

Pubblicato in data: 20/8/2025 alle ore:16:51 • Categoria: Cronaca

Nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 20 agosto, alle ore 5:30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino è intervenuta nel comune di Atripalda, lungo la SP 5 – Via Serino, a seguito della segnalazione di un incendio che aveva coinvolto una baracca situata a ridosso della strada principale e in prossimità di alcune abitazioni.

All’interno della struttura, completamente distrutta dalle fiamme, erano custoditi vari accessori e materiali per il giardinaggio e anche alcuni polli. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine, riuscendo a contenere il rogo e a mettere in sicurezza l’intera area circostante.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per diverse ore. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Avellino, i quali hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini sulle cause dell’incendio.

