L’Us Avellino in allenamento allo stadio “Valleverde” di Atripalda per l’esordio in campionato

Pubblicato in data: 20/8/2025 alle ore:10:18 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912, in vista dell’esordio ufficiale in campionato previsto per domenica 24 agosto alle ore 21:00 contro il Frosinone, riprenderà questo pomeriggio alle 17:00 gli allenamenti allo stadio “Valleverde-Aquino” di Atripalda (AV).

La squadra osserverà il seguente programma settimanale:

Martedì 19 agosto – allenamento pomeridiano alle ore 17:00 (porte aperte):

Mercoledì 20 agosto – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte aperte);

Giovedì 21 agosto – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Venerdì 22 agosto – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Da definire l’orario dell’allenamento di sabato 23 agosto.

Come attività extra campo durante la prossima settimana la squadra avrà i seguenti impegni:

Martedì 19 agosto dalle ore 19:00 una delegazione composta da membri dello staff tecnico e calciatori presenzierà all’inaugurazione del club di Ariano Irpino (AV);

Mercoledì 20 agosto dalle ore 19:00 una delegazione composta dal presidente Angelo Antonio D’Agostino, dirigenti e calciatori presenzierà all’inaugurazione del nuovo stadio comunale di Andretta (AV).

