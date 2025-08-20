L’Us Avellino in allenamento allo stadio “Valleverde” di Atripalda per l’esordio in campionato

Pubblicato in data: 20/8/2025 alle ore:10:18 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912, in vista dell’esordio ufficiale in campionato previsto per domenica 24 agosto alle ore 21:00 contro il Frosinone, riprenderà questo pomeriggio alle 17:00 gli allenamenti allo stadio “Valleverde-Aquino” di Atripalda (AV). La squadra osserverà il seguente programma settimanale: Martedì 19 agosto – allenamento pomeridiano alle ore 17:00 (porte aperte): Mercoledì 20 agosto – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte aperte); Giovedì 21 agosto – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse); Venerdì 22 agosto – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse); Da definire l’orario dell’allenamento di sabato 23 agosto. Come attività extra campo durante la prossima settimana la squadra avrà i seguenti impegni: Martedì 19 agosto dalle ore 19:00 una delegazione composta da membri dello staff tecnico e calciatori presenzierà all’inaugurazione del club di Ariano Irpino (AV); Mercoledì 20 agosto dalle ore 19:00 una delegazione composta dal presidente Angelo Antonio D’Agostino, dirigenti e calciatori presenzierà all’inaugurazione del nuovo stadio comunale di Andretta (AV).

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.