  
sabato 23 agosto 2025
Flash news:   Torna a vivere l’orologio della Dogana dei Grani di Atripalda simbolo identitario della comunità Nuove scoperte ad Abellinum: riaffiora un’altra domus e un nuovo asse stradale La Scandone Avellino inizia ufficialmente la nuova stagione L’Avellino pronta alla prima di campionato con il Frosinone Alessandro Fontanarosa è il nuovo difensore centrale dell’Avellino Fiamme in una baracca di via Serino: intervento dei vigili del fuoco L’Us Avellino in allenamento allo stadio “Valleverde” di Atripalda per l’esordio in campionato Buona la prima dell’Avellino Basket: batte per 80 a 76 la Sebastiani Rieti Sudore e spettacolo, stasera “Catch” ad Atripalda l’epopea dei fratelli Giusto Violenza di genere, Atripalda in prima linea: doppio progetto per il Consorzio A5

Sudore e spettacolo, stasera “Catch” ad Atripalda l’epopea dei fratelli Giusto

Pubblicato in data: 20/8/2025 alle ore:09:52 • Categoria: Cultura

Una storia che parte dai ring e arriva fino al cuore del cinema italiano: due fratelli di Fontanarosa agli albori del wrestling tra gli anni ‘50 e ’60. Mercoledì 20 agosto la proiezione del documentario di Paolo Spagnuolo ad Atripalda

Una storia che parte dai ring degli anni ’50 e arriva fino al cuore del cinema italiano. Un racconto di famiglia, sudore e spettacolo.

Mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 19, la biblioteca comunale “L. Cassese” di Atripalda (AV) diventerà un’arena di ricordi con la proiezione gratuita del film Catch. La memoria tra le corde (2025), diretto dal giornalista e storico del cinema Paolo Spagnuolo. Direttore della fotografia e montatore è Domenico Pastore.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Il film è nato grazie al Progetto RAM – Reti Attive di Memoria, promosso dalla Biblioteca Comunale e dal Comune di Atripalda, con il supporto delle associazioni LaikaForum dei Giovani di Atripalda, CambiaMentiLiceo Scientifico “De Caprariis” di Atripalda e Dannata Balera.

Il documentario – durata 58 minuti – ripercorre la vita di Pasquale e Angelo Giusto, due fratelli nati a Fontanarosa (in provincia di Avellino), che hanno fatto la storia del catch mondiale negli anni ’50 e ’60, anticipando quello che oggi conosciamo come wrestling. I Giusto sono stati anche attori e stuntmen in numerose produzioni cinematografiche, incarnando un’epoca in cui lo sport e lo spettacolo si fondevano senza confini.

Catch. La memoria tra le corde non è solo un film sportivo: è un viaggio tra i margini e i riflettori della storia, tra corpi che volano e legami familiari che resistono al tempo. Un film per ricordare, ma anche per celebrare una forma di spettacolo che ha lasciato un segno profondo nella cultura popolare di tutto il mondo.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *