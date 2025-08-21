  
sabato 23 agosto 2025
Flash news:   Torna a vivere l’orologio della Dogana dei Grani di Atripalda simbolo identitario della comunità Nuove scoperte ad Abellinum: riaffiora un’altra domus e un nuovo asse stradale La Scandone Avellino inizia ufficialmente la nuova stagione L’Avellino pronta alla prima di campionato con il Frosinone Alessandro Fontanarosa è il nuovo difensore centrale dell’Avellino Fiamme in una baracca di via Serino: intervento dei vigili del fuoco L’Us Avellino in allenamento allo stadio “Valleverde” di Atripalda per l’esordio in campionato Buona la prima dell’Avellino Basket: batte per 80 a 76 la Sebastiani Rieti Sudore e spettacolo, stasera “Catch” ad Atripalda l’epopea dei fratelli Giusto Violenza di genere, Atripalda in prima linea: doppio progetto per il Consorzio A5

Alessandro Fontanarosa è il nuovo difensore centrale dell’Avellino

Pubblicato in data: 21/8/2025 alle ore:08:40 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Fontanarosa. Nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 7 febbraio 2003 il difensore campano ha firmato con il club un contratto triennale.

Cresciuto nei settori giovanili di Empoli ed Inter tra i professionisti ha indossato le maglie di Cosenza, Reggiana, Carrarese ed Inter U23.

In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionando 35 presenze nel campionato di serie B ed un solo gettone in Coppa Italia di serie C nella corrente stagione sportiva.

Benvenuto in Irpinia Alessandro!

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *