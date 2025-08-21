Alessandro Fontanarosa è il nuovo difensore centrale dell’Avellino

Pubblicato in data: 21/8/2025 alle ore:08:40 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Fontanarosa. Nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 7 febbraio 2003 il difensore campano ha firmato con il club un contratto triennale. Cresciuto nei settori giovanili di Empoli ed Inter tra i professionisti ha indossato le maglie di Cosenza, Reggiana, Carrarese ed Inter U23. In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionando 35 presenze nel campionato di serie B ed un solo gettone in Coppa Italia di serie C nella corrente stagione sportiva. Benvenuto in Irpinia Alessandro!

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.