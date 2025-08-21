L’Avellino pronta alla prima di campionato con il Frosinone

  
Pubblicato in data: 21/8/2025 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Frosinone – Avellino che verrà disputata domenica 24 agosto 2025 alle ore 21:00 e valevole per la 1^ giornata del campionato di serie B, partirà questo pomeriggio, mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 16:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Benito Stirpe” di Frosinone per un totale di 1019 posti.

ticket avranno un prezzo di € 13,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 23 agosto 2025.

