Avellino Basket, al PalaDelMauro finisce 76-87

Due quarti a testa per Avellino e Scafati, ma la somma dei punteggi premia i salernitani che si impongono per 76 a 87. E’ stata una partita dall’alto tono agonistico, e le due squadre non si sono risparmiate sui due lati del campo, con tanti falli commessi dai giocatori, con le gambe pesanti per la preparazione in corso.

Buscaglia preferisce tenere ancora a riposo Mussini, Jurkatamm è stato confermato nei 12 della Nazionale estone che parteciperà all’Europeo, mentre Crotti ha tutti gli effettivi a disposizione. L’Avellino Basket inizia il match con Chandler, Lewis, Costi, Dell’Agnello e Zerini, mentre Scafati risponde con Walker, Mascolo, Mollura, Allen e Bortolin.

Il primo periodo vede la prevalenza di Avellino che, guidata da Lewis e Chandler, conduce per 25 a 20 al 10’. La seconda frazione inizia con un parziale di Scafati di 0 a 8, che Avellino sarà capace di recuperare solo in parte, con i salernitani avanti 46 a 50 al 20’. Nella terza frazione è Avellino a produrre un break di 8 a 0, ed all’ultimo intervallo il punteggio è di perfetta parità a quota 64, anche perché i biancoverdi sono piuttosto imprecisi dalla lunetta (6/12). Nell’ultimo quarto Buscaglia non utilizza più Chandler, e l’attacco avellinese ne risente, con i soli 12 messi a referto. Scafati in questo momento ha più energia, e si impone per 76 a 87.

Domani giornata di riposo, e poi si comincerà a lavorare nuovamente, con una nuova verifica del lavoro mercoledì pomeriggio nell’amichevole contro Caserta (PalaDelMauro ore 18).

Il tabellino:

Avellino Basket – Givova Scafati 76 – 87 (25/20 – 21/30 – 18/14 – 12/23)

AVELLINO BASKET: Zerini 4, Lewis 21, Chandler 19, Mussini n.e., Grande 13, Spagnoli , Fianco 3, Costi 2, Donati 2, Pini 2, Cicchetti 8, Dell’Agnello 2. All. Buscaglia

GIVOVA SCAFATI: Walker 15, Chiera 2, Iannuzzi 7, Mollura 4, Allen 9, Mascolo 9, Bortolin 9, Pullazi 10, Caroti 15, Fresno 7. All. Crotti

Tiri liberi: Avellino 17/28, Scafati 22/27.