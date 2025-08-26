  
mercoled� 27 agosto 2025
Flash news:   Prezioso (Fdi): “più sicurezza per i pedoni in piazza Umberto I e nella villa comunale di Atripalda” “Festa di Piazza” raddoppia e fa il botto ad Atripalda: Samuel dei Subsonica e DJ Ralf in concerto il 27 e 29 agosto Avellino Basket, al PalaDelMauro finisce 76-87 Lupi in campo domenica allo stadio “Alberto Braglia” di Modena Torna a vivere l’orologio della Dogana dei Grani di Atripalda simbolo identitario della comunità Nuove scoperte ad Abellinum: riaffiora un’altra domus e un nuovo asse stradale La Scandone Avellino inizia ufficialmente la nuova stagione L’Avellino pronta alla prima di campionato con il Frosinone Alessandro Fontanarosa è il nuovo difensore centrale dell’Avellino Fiamme in una baracca di via Serino: intervento dei vigili del fuoco

Avellino Basket, al PalaDelMauro finisce 76-87

Pubblicato in data: 26/8/2025 alle ore:13:00 • Categoria: Avellino Basket

Due quarti a testa per Avellino e Scafati, ma la somma dei punteggi premia i salernitani che si impongono per 76 a 87. E’ stata una partita dall’alto tono agonistico, e le due squadre non si sono risparmiate sui due lati del campo, con tanti falli commessi dai giocatori, con le gambe pesanti per la preparazione in corso.

Buscaglia preferisce tenere ancora a riposo Mussini, Jurkatamm è stato confermato nei 12 della Nazionale estone che parteciperà all’Europeo, mentre Crotti ha tutti gli effettivi a disposizione. L’Avellino Basket inizia il match con Chandler, Lewis, Costi, Dell’Agnello e Zerini, mentre Scafati risponde con Walker, Mascolo, Mollura, Allen e Bortolin.

Il primo periodo vede la prevalenza di Avellino che, guidata da Lewis e Chandler, conduce per 25 a 20 al 10’. La seconda frazione inizia con un parziale di Scafati di 0 a 8, che Avellino sarà capace di recuperare solo in parte, con i salernitani avanti 46 a 50 al 20’. Nella terza frazione è Avellino a produrre un break di 8 a 0, ed all’ultimo intervallo il punteggio è di perfetta parità a quota 64, anche perché i biancoverdi sono piuttosto imprecisi dalla lunetta (6/12). Nell’ultimo quarto Buscaglia non utilizza più Chandler, e l’attacco avellinese ne risente, con i soli 12 messi a referto. Scafati in questo momento ha più energia, e si impone per 76 a 87.

Domani giornata di riposo, e poi si comincerà a lavorare nuovamente, con una nuova verifica del lavoro mercoledì pomeriggio nell’amichevole contro Caserta (PalaDelMauro ore 18).

 

Il tabellino:

Avellino Basket – Givova Scafati 76 – 87 (25/20 – 21/30 – 18/14 – 12/23)

AVELLINO BASKET: Zerini 4, Lewis 21, Chandler 19, Mussini n.e., Grande 13, Spagnoli , Fianco 3, Costi 2, Donati 2, Pini 2, Cicchetti 8, Dell’Agnello 2. All. Buscaglia

GIVOVA SCAFATI: Walker 15, Chiera 2, Iannuzzi 7, Mollura 4, Allen 9, Mascolo 9, Bortolin 9, Pullazi 10, Caroti 15, Fresno 7. All. Crotti

Tiri liberi: Avellino 17/28, Scafati 22/27.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *