Lupi in campo domenica allo stadio “Alberto Braglia” di Modena

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Modena – Avellino che verrà disputata domenica 31 agosto 2025 alle ore 21:00 e valevole per la 2^ giornata del campionato di serie B, partirà questo pomeriggio, lunedì 25 agosto 2025, alle ore 15:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Alberto Braglia” di Modena per un totale di 1600 posti.

ticket avranno un prezzo di € 20,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket e saranno acquistabili liberamente senza necessità di fidelity card.

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 30 agosto 2025.

