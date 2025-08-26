  
mercoled� 27 agosto 2025
Flash news:   Prezioso (Fdi): “più sicurezza per i pedoni in piazza Umberto I e nella villa comunale di Atripalda” “Festa di Piazza” raddoppia e fa il botto ad Atripalda: Samuel dei Subsonica e DJ Ralf in concerto il 27 e 29 agosto Avellino Basket, al PalaDelMauro finisce 76-87 Lupi in campo domenica allo stadio “Alberto Braglia” di Modena Torna a vivere l’orologio della Dogana dei Grani di Atripalda simbolo identitario della comunità Nuove scoperte ad Abellinum: riaffiora un’altra domus e un nuovo asse stradale La Scandone Avellino inizia ufficialmente la nuova stagione L’Avellino pronta alla prima di campionato con il Frosinone Alessandro Fontanarosa è il nuovo difensore centrale dell’Avellino Fiamme in una baracca di via Serino: intervento dei vigili del fuoco

Prezioso (Fdi): “più sicurezza per i pedoni in piazza Umberto I e nella villa comunale di Atripalda”

Pubblicato in data: 26/8/2025 alle ore:13:45 • Categoria: Attualità, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Politica

L’incidente occorso ieri (25 agosto 2025) ad una bimba lungo il Corso Vittorio Emanuele di Avellino (la piccola malcapitata è stata investita da un ciclista), riapre il dibattito tra i cittadini circa la sicurezza per i pedoni in piazza Umberto I e nella villa comunale di Atripalda. 

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni circa l’anarchia che regna nei suddetti luoghi che, in particolare d’estate, rappresentano l’unico punto di ritrovo della nostra comunità. 

In particolare nella villa comunale “ Don Peppe Diana” ci segnalano la presenza di incivili e teppisti che, utilizzando anche bici elettriche modificate, rischiano di investire adulti e bambini. Inoltre vandali utilizzano in maniera impropria le giostre per bambini, danneggiandole e rendendole pericolose per l’incolumità di tutti. 

Ci facciamo portavoce dei nostri concittadini e invitiamo l’”attivissima” amministrazione comunale, nonché il comando dei vigili urbani ad aumentare il controllo in piazza e nella villa comunale. 

Considerato che oggi esiste la società municipalizzata ACM dotata di un’ampia dotazione organica si potrebbe affidare ad essa il servizio di vigilanza nella villa comunale.

Antonio Prezioso

Coordinatore Fdi Atripalda

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *