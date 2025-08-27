  
Atripalda, il sindaco Spagnuolo: «Sulle tariffe idriche nessun obbligo di aumento immediato. Difendo cittadini e imprese»

Pubblicato in data: 27/8/2025 alle ore:19:41 • Categoria: Attualità, Politica

«Non vi era alcun obbligo di deliberare entro il 9 agosto, né entro il 27 agosto». Con queste parole il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, commenta la decisione dell’Ente Idrico Campano di rinviare l’approvazione degli aumenti delle tariffe idriche. Una scelta che, secondo il primo cittadino, conferma quanto già sostenuto nelle scorse settimane: la presunta scadenza improrogabile non era tale e vi erano margini per attendere ed individuare soluzioni alternative.

Spagnuolo sottolinea come il confronto acceso tra alcuni sindaci nell’assemblea di lunedì scorso all’Alto Calore non sia stato affatto inutile. «Altro che qualunquismo o populismo, come qualcuno ha voluto far credere – evidenzia –. Al contrario, le nostre posizioni hanno contribuito a far emergere la necessità di sospendere un provvedimento che avrebbe inciso pesantemente su famiglie e imprese».

Nel corso di quella seduta, il sindaco atripaldese – insieme a numerosi colleghi – ha presentato una mozione con richieste precise: contenere gli eventuali adeguamenti tariffari entro il 3,5%, come previsto dal piano industriale 2023 già validato dal Tribunale in sede di omologa; applicare la legge regionale 15/2015 introducendo finalmente la tariffa unica e il meccanismo della perequazione, ancora inattuato, se non nella parte meno significativa relativa alla suddivisione in distretti.

«E, stando ad alcuni articoli di stampa – aggiunge Spagnuolo – sembrerebbe che proprio questo provvedimento, da me suggerito, possa essere adottato».

Il primo cittadino ribadisce quindi il proprio impegno: «Continuerò a difendere cittadini ed imprese da decisioni affrettate e a chiedere che prevalgano responsabilità e buon senso».

