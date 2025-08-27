  
venerd� 29 agosto 2025
L’Us Avellino 1912 torna ad allenarsi allo stadio “Partenio–Lombardi”

Pubblicato in data: 27/8/2025 alle ore:14:05 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, in questa settimana, tornerà a svolgere gli allenamenti allo stadio “Partenio – Lombardi”.

La squadra osserverà il seguente programma settimanale:

Mercoledì 27 agosto – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Giovedì 28 agosto – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Venerdì 29 agosto – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Da definire l’orario dell’allenamento di sabato 30 agosto.

Gli allenamenti saranno a porte chiuse poiché nel provvedimento di assegnazione provvisoria al club è stato concesso di allenarsi usufruendo esclusivamente degli spogliatoi e del campo in quanto la struttura al momento è oggetto di interventi di adeguamento alle torri faro.

Il club ringrazia il Comune di Atripalda (AV) per la grande disponibilità fornita a partire dal 6 agosto per tenere gli allenamenti presso lo stadio “Valleverde – Aquino” dove, a partire da oggi, si svolgeranno gli allenamenti della formazione Primavera.

Come attività extra campo durante la prossima settimana il club avrà i seguenti impegni:

Giovedì 28 agosto la squadra sarà ospite del 16° memorial “Dino Gasparro”;

