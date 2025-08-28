  
Alto Calore, l’amministratore unico Lenzi si dimette: “Tariffe ed emergenza idrica, per me situazione di grande imbarazzo e sofferenza umana”

Pubblicato in data: 28/8/2025 alle ore:13:22 • Categoria: Attualità

“Sono pervenuto al convincimento che il mio mandato di amministratore unico di Alto Calore Servizi spa, a circa un anno e mezzo dalla mia nomina, sia da ritenersi esaurito”. L’amministratore unico di Alto Calore Antonello Lenzi si è dimesso dal suo incarico.

“Le situazioni determinatesi tanto sul fronte tariffario quanto su quello, anche più allarmante, della emergenza idrica mi pongono in una situazione di grande imbarazzo e sofferenza umana.

Dopo aver traghettato la Società oltre il traguardo dell’omologa del concordato, con l’intento prioritario del rispetto delle regole e della legalità, mi vedo costretto, di fronte al diffondersi di logiche distoniche rispetto a quelle che da sempre hanno ispirato il mio operato, ad un passo indietro.

Di qui la mia decisione irrevocabile di formalizzare le dimissioni dalla carica che attualmente ricopro, restando a disposizione per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo amministratore unico.

Nel ringraziare quanti (Autorità, Sindaci, Stampa, Sindacati e Dipendenti), in questi mesi, non hanno mancato di far sentire a me e alla Società vicinanza e sostegno, rivolgo loro un rispettoso e caloroso saluto”.

Una risposta a “Alto Calore, l’amministratore unico Lenzi si dimette: “Tariffe ed emergenza idrica, per me situazione di grande imbarazzo e sofferenza umana””

  1. nappo.carmela@virgilio.it ha detto:
    28 Agosto 2025 alle 20:42

    Mi dispiace che l’Avvocato Lenzi si vuole dimettere, lo conosco è una persona perbene

