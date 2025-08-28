Atripalda, spuntano nuove antenne in via Serino: nasce un comitato cittadino. Mazza: “Il Comune non resti spettatore”

Preoccupazione ad Atripalda per la comparsa di nuove antenne telefoniche in via Serino, a ridosso del centro cittadino e della contrada Tiratore. La vicenda ha già portato alla nascita di un comitato spontaneo di cittadini che chiede chiarimenti e interventi all’amministrazione comunale.

A dare voce ai timori è il dottor Franco Mazza, presidente della sezione provinciale dell’associazione Medici per l’Ambiente e fondatore di “Salviamo la Valle del Sabato”. «Sono stato coinvolto dai residenti della zona – spiega – allarmati per la presenza di due antenne, con la prospettiva di una terza. L’autorizzazione risale a gennaio 2025, quindi dal punto di vista amministrativo non è più impugnabile. Quel che è fatto, purtroppo, non si può cancellare».

Venerdì è previsto un incontro con l’assessore all’Ambiente Domenico Landi per discutere la questione. «Io porto dati e proposte – conclude Mazza – ma sta alla politica scegliere se restare spettatrice o diventare protagonista nella difesa del territorio».