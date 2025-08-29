Avellino Basket, allenamenti aperti al pubblico

La società Avellino Basket comunica che, a partire dalla prossima settimana, e fino al termine della stagione sportiva, gli allenamenti della prima squadra saranno aperti al pubblico solo nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Dal venerdì alla domenica, invece, le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse, al fine di garantire la massima concentrazione e serenità al gruppo squadra in vista degli impegni di campionato.