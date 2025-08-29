Incendio in un’officina in via Fiumitello: intervento dei Vigili del Fuoco

Pubblicato in data: 29/8/2025 alle ore:14:14 • Categoria: Cronaca •

Un incendio si è sviluppato questa mattina all’interno di una officina in via Fiumitello, ad Atripalda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, impegnati con tre autobotti per domare le fiamme. Una densa nube di fumo nero ha rapidamente avvolto l’area, richiamando l’attenzione dei residenti e dei passanti. Nei locali interessati dal rogo non si trovava nessuno: non risultano persone coinvolte. Sul luogo dell’incendio sono presenti anche i carabinieri della stazione di Atripalda e la Polizia Municipale. Le cause dell’accaduto restano al momento da accertare.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.