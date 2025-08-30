Atripalda piange la scomparsa di Sabino Elia

La comunità di Atripalda è in lutto per la perdita del giovane Sabino Elia, che a soli 43 anni è venuto a mancare. Un dolore profondo accompagna i confratelli e le consorelle della Misericordia di Atripalda che hanno condiviso con lui anni di servizio, impegno e fraternità.

Con un messaggio intriso di affetto e commozione, la Misericordia ha voluto ricordare il proprio volontario: “Con profondo dolore e infinito affetto, la Misericordia di Atripalda ricorda il nostro caro fratello Sabino Elia, che ci ha lasciati. Il suo impegno, la sua disponibilità e il suo sorriso resteranno sempre vivi nei nostri cuori. Ci stringiamo alla sua famiglia con affetto e con la preghiera, certi che il suo ricordo continuerà a guidare il nostro cammino di Misericordia. Riposa in pace, fratello Sabino.”

Domani, nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire, i funerali, alle ore 16.30.

Un ricordo commosso è giunto anche dal sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, che ha sottolineato: “Sabino era tante cose. Il sorriso, a volte quasi beffardo ma sempre bonario. Era la passione per il calcio che condividevamo anche in privato, soprattutto per l’US Avellino 1912 e per l’AC Milan. Era l’amicizia che mi legava al suo caro padre. Era il volontariato a favore della nostra città, con la Misericordia e la Protezione Civile, con quelle uniformi che ormai erano la sua pelle. Era il dialetto tipicamente irpino, con cui mi prendeva spesso in giro. Sabino Elia era – anzi, è – una brava persona. L’ultimo ricordo che ho di lui è in un luogo che ti rassegna poche speranze. A fatica cercavo di mantenere il suo sguardo che aveva già capito tutto. Mi chiese di aiutarlo a configurare il suo nuovo smartphone ed io, nonostante non sia molto pratico con la tecnologia, lo aiutai. Uscii da quella stanza con il cuore in subbuglio perché Sabino è per la nostra Atripalda uno dei volti più spontanei, più sinceri. Oggi non è una bella giornata. Tuttavia, mi rende speranzoso avere la consapevolezza che finché ricordiamo nessuno muore. Grazie, Sabino, per l’esempio che ci lasci. Ci mancherai tantissimo”.

La figura di Sabino Elia resta così impressa nel cuore di Atripalda: un uomo buono, disponibile, legato alla sua comunità e capace di regalare sorrisi autentici anche nei momenti difficili.