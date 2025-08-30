  
domenica 31 agosto 2025
Flash news:   Atripalda piange la scomparsa di Sabino Elia Camminata Rosa: undicesima edizione sul tema “Fu Cancer” Us Avellino 1912: ritiro in biglietteria degli abbonamenti Incendio in un’officina in via Fiumitello: intervento dei Vigili del Fuoco Avellino Basket, allenamenti aperti al pubblico Calciomercato, arriva il terzino Missori dal Sassuolo “Tra passato e futuro” nella Dogana dei Grani di Atripalda Alto Calore, l’amministratore unico Lenzi si dimette: “Tariffe ed emergenza idrica, per me situazione di grande imbarazzo e sofferenza umana” Atripalda, spuntano nuove antenne in via Serino: nasce un comitato cittadino. Mazza: “Il Comune non resti spettatore” Irpinia Social Ride: passeggiata in bici per scoprire il territorio

Camminata Rosa: undicesima edizione sul tema “Fu Cancer”

Pubblicato in data: 30/8/2025 alle ore:11:24 • Categoria: Attualità

La Camminata Rosa giunge alla sua undicesima edizione e quest’anno avrà come tema centrale “Fu Cancer”, un messaggio di forza, speranza e rinascita per chi affronta la malattia.

La conferenza di presentazione si terrà martedì prossimo, 2 settembre, alle ore 10.00, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo ad Avellino.

All’incontro parteciperanno il promotore e icona della manifestazione, il chirurgo Carlo Iannace, rappresentanti delle associazioni raggruppate sotto il progetto The Power of the Pink, e tutte le realtà collegate al senologo Iannace. All’appuntamento con gli organi di informazione ci saranno anche i direttori generali dell’Asl di Avellino, Maria Concetta Conte, e dell’Azienda ospedaliera Moscati, Germano Perito, nonché il Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. Sarà l’occasione per illustrare il programma della Camminata del 14 settembre con le tante novità di questa nuova edizione e per lanciare un invito alla partecipazione.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *