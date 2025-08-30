Us Avellino 1912: ritiro in biglietteria degli abbonamenti

Pubblicato in data: 30/8/2025

L’U.S Avellino 1912 comunica che, per consentire ai propri sostenitori il ritiro in biglietteria degli Abbonamenti e delle Branco Card (queste ultime sottoscritte in bigliettieria oppure acquistate online indicando il ritiro presso lo stadio), il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi dall’ 1 al 5 settembre sarà aperto soltanto di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Sabato 6 e domenica 7 settembre la biglietteria resterà chiusa; Il club ricorda che per il ritiro delle tessere è obbligatorio riconsegnare in originale le ricevute rilasciate al momento della sottoscrizione.

