“Con rabbia e con amore”, il romanzo working class di Bebo Guidetti ad Atripalda

La guerriglia esistenziale fa tappa sulle rive del Sabato. Un momento di confronto che intreccia letteratura, lavoro e impegno civile promosso da Cgil, Nidil e Laika

Nell’ambito della rassegna “Funamboli – Camminare sul filo del lavoro che cambia”, giovedì 4 settembre dalle ore 19 ad Atripalda si terrà la presentazione del romanzo “Con rabbia e con amore” (SEM Libri) di Bebo Guidetti, musicista, autore e membro de Lo Stato Sociale.

L’ingresso a piazzetta degli artisti, presso piazza Garibaldi (zona centro storico), è libero.

Un romanzo potente e diretto, che mette al centro la working class contemporanea, raccontando precarietà, sogni spezzati e desideri di riscatto. Il protagonista, Andrea Costa, lavora in un magazzino di bricolage alla periferia di Bologna: tra turni logoranti e aspirazioni letterarie, si scontra con una città che cambia, diventata vetrina turistica, e con disuguaglianze sociali che emergono anche nei sentimenti.

L’incontro sarà arricchito dagli interventi di:

Bebo Guidetti – Autore

Antonella Pacilio – Coordinatrice NIdiL CGIL Campania

Daniela Esposito – NIdiL CGIL Avellino

Ernesto Razzano – Scrittore

Antonio Lepore – Laika

Un momento di confronto che intreccia letteratura, lavoro e impegno civile. L’evento è promosso da CGIL Avellino, NIdiL CGIL Avellino, Laika, la libreria Casa Naima e con il patrocinio del Comune di Atripalda.

Breve biografia dell’autore – Bebo Guidetti

Alberto “Bebo” Guidetti (Bologna, 1984) è musicista, autore e scrittore. È tra i fondatori de Lo Stato Sociale, band bolognese che dal 2009 porta in musica e parole tematiche sociali, politiche e culturali, arrivando fino al Festival di Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza.

Con il collettivo ha pubblicato libri per editori come Feltrinelli, Rizzoli e Il Saggiatore, scritto fumetti e condotto programmi radiofonici su Rai Radio2. Ha realizzato monologhi e spettacoli teatrali, tra cui Qualcuno con cui parlare e Da Marco a Marco (dedicato a Marco Cappato).

“Con rabbia e con amore” (SEM, 2025) è il suo primo romanzo da solista: un’opera che affronta senza filtri il tema della precarietà lavorativa e delle contraddizioni sociali, raccontando la working class con uno sguardo intimo e politico allo stesso tempo.