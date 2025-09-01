  
marted� 02 settembre 2025
Flash news:   Sospetto caso di West Nile ad Atripalda: anziano sotto osservazione al Moscati “Con rabbia e con amore”, il romanzo working class di Bebo Guidetti ad Atripalda L’Avellino Basket cede solo nel finale contro il Napoli Basket Ingaggiato l’attaccante toscano Tommaso Biasci Atripalda piange la scomparsa di Sabino Elia Camminata Rosa: undicesima edizione sul tema “Fu Cancer” Us Avellino 1912: ritiro in biglietteria degli abbonamenti Incendio in un’officina in via Fiumitello: intervento dei Vigili del Fuoco Avellino Basket, allenamenti aperti al pubblico Calciomercato, arriva il terzino Missori dal Sassuolo

“Con rabbia e con amore”, il romanzo working class di Bebo Guidetti ad Atripalda

Pubblicato in data: 1/9/2025 alle ore:23:49 • Categoria: Cultura

La guerriglia esistenziale fa tappa sulle rive del Sabato. Un momento di confronto che intreccia letteratura, lavoro e impegno civile promosso da Cgil, Nidil e Laika

Nell’ambito della rassegna “Funamboli – Camminare sul filo del lavoro che cambia”, giovedì 4 settembre dalle ore 19 ad Atripalda si terrà la presentazione del romanzo “Con rabbia e con amore” (SEM Libri) di Bebo Guidetti, musicista, autore e membro de Lo Stato Sociale.

L’ingresso a piazzetta degli artisti, presso piazza Garibaldi (zona centro storico), è libero.

Un romanzo potente e diretto, che mette al centro la working class contemporanea, raccontando precarietà, sogni spezzati e desideri di riscatto. Il protagonista, Andrea Costa, lavora in un magazzino di bricolage alla periferia di Bologna: tra turni logoranti e aspirazioni letterarie, si scontra con una città che cambia, diventata vetrina turistica, e con disuguaglianze sociali che emergono anche nei sentimenti.

L’incontro sarà arricchito dagli interventi di:

Bebo Guidetti – Autore

Antonella Pacilio – Coordinatrice NIdiL CGIL Campania

Daniela Esposito – NIdiL CGIL Avellino

Ernesto Razzano – Scrittore

Antonio Lepore – Laika

Un momento di confronto che intreccia letteratura, lavoro e impegno civile. L’evento è promosso da CGIL Avellino, NIdiL CGIL Avellino, Laika, la libreria Casa Naima e con il patrocinio del Comune di Atripalda.

Breve biografia dell’autore – Bebo Guidetti

Alberto “Bebo” Guidetti (Bologna, 1984) è musicista, autore e scrittore. È tra i fondatori de Lo Stato Sociale, band bolognese che dal 2009 porta in musica e parole tematiche sociali, politiche e culturali, arrivando fino al Festival di Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza.

Con il collettivo ha pubblicato libri per editori come Feltrinelli, Rizzoli e Il Saggiatore, scritto fumetti e condotto programmi radiofonici su Rai Radio2. Ha realizzato monologhi e spettacoli teatrali, tra cui Qualcuno con cui parlare e Da Marco a Marco (dedicato a Marco Cappato).

Con rabbia e con amore” (SEM, 2025) è il suo primo romanzo da solista: un’opera che affronta senza filtri il tema della precarietà lavorativa e delle contraddizioni sociali, raccontando la working class con uno sguardo intimo e politico allo stesso tempo.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *