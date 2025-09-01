Ingaggiato l’attaccante toscano Tommaso Biasci

Pubblicato in data: 1/9/2025 alle ore:23:00 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S. Catanzaro 1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Biasci. Nato a San Giuliano Terme il 10 novembre 1994 l’attaccante toscano ha firmato con il club un contratto biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni. In carriera ha indossato le maglie di Livorno, Lucchese, Paganese, Ponsacco, Massese, Carrarese, Carpi, Padova e Catanzaro. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 312 presenze divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Playoff di serie B, Supercoppa di serie C e Playoff di serie C. Benvenuto in Irpinia Tommaso!

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.