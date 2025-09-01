  
marted� 02 settembre 2025
Sospetto caso di West Nile ad Atripalda: anziano sotto osservazione al Moscati

Pubblicato in data: 1/9/2025 alle ore:23:55 • Categoria: Cronaca

Un anziano 80enne di Atripalda è giunto venerdì scorso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino con una sintomatologia riconducibile al virus West Nile, noto come “virus della zanzara”. Sono attualmente in corso gli accertamenti clinici per verificare se il quadro presentato dal paziente sia effettivamente riconducibile all’infezione. In caso di conferma, si tratterebbe del primo caso registrato in Irpinia.

