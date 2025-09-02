Avellino, il Tenente Andrea Spitale è il nuovo comandante del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale

Il Tenente Andrea Spitale è il nuovo Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino.

41 enne, di origini siracusane, è laureato in Geologia Applicata alla Gestione delle Risorse presso l’Università di Catania, ed ha conseguito successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo.

Nel 2022, gli veniva conferito il Master di II livello in Intelligence, presso l’Università della Calabria.

Dal 2016 al 2023, con il grado di maresciallo, ha comandato il Nucleo Carabinieri Forestale di Santa Severina in provincia di Crotone ottenendo risultati operativi che hanno avuto il plauso della scala gerarchica e grande risalto mediatico.

Nel 2023 ha superato il concorso interno per ufficiali Forestale dell’Arma dei Carabinieri che lo ha portato a frequentare il corso biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo il Master Universitario di II livello in “Conservazione della Biodiversità e Contrasto ai Crimini Ambientali”.

Il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, Tenente Colonnello Nicola Clemente, ha augurato una proficua azione di comando al nuovo Ufficiale ed ha sottolineato l’importanza della sua presenza al Gruppo per svolgere, in sinergia con i militari del N.I.P.A.A.F., le più svariate attività di prevenzione e di repressione dei crimini ambientali, quali attività di fondamentale importanza per la collettività e per la tutela del patrimonio naturalistico presente sul territorio irpino.