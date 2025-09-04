  
venerd� 05 settembre 2025
Flash news:   West Nile in Irpinia: confermato il primo caso ad Atripalda, scatta la disinfestazione stanotte in città Atripalda, il sindaco Spagnuolo: «Nel 2026 una serata interamente dedicata a San Sabino» Prosegue a ritmi serrati la preparazione dell’Avellino Basket La Scandone Avellino sconfitta in amichevole al fotofinish Cosimo Patierno ricoverato al Policlinico di Bari Atripalda, presentata la festa patronale di San Sabino: «Sobrietà, umanità e prossimità» Avellino, il Tenente Andrea Spitale è il nuovo comandante del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale Sospetto caso di West Nile ad Atripalda: anziano sotto osservazione al Moscati “Con rabbia e con amore”, il romanzo working class di Bebo Guidetti ad Atripalda L’Avellino Basket cede solo nel finale contro il Napoli Basket

Atripalda, il sindaco Spagnuolo: «Nel 2026 una serata interamente dedicata a San Sabino»

Pubblicato in data: 4/9/2025 alle ore:14:21 • Categoria: Attualità

«Quest’anno – ha spiegato il sindaco – non siamo riusciti a programmare un evento conclusivo per impegni già assunti, ma dal 2026 l’amministrazione sarà al fianco del comitato anche per la serata finale del 17 settembre. È un segno di devozione e di riconoscenza verso chi, con impegno e sacrificio, lavora per la comunità».

Sul piano pratico, il sindaco Paolo Spagnuolo ha già garantito un sostegno concreto: «Le risorse stanziate quest’anno ammontano a circa 9mila euro, suddivisi in due progetti distinti. Eventuali fondi già accordati ma non liquidati saranno comunque erogati».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *