Atripalda, il sindaco Spagnuolo: «Nel 2026 una serata interamente dedicata a San Sabino»Pubblicato in data: 4/9/2025 alle ore:14:21 • Categoria: Attualità •
«Quest’anno – ha spiegato il sindaco – non siamo riusciti a programmare un evento conclusivo per impegni già assunti, ma dal 2026 l’amministrazione sarà al fianco del comitato anche per la serata finale del 17 settembre. È un segno di devozione e di riconoscenza verso chi, con impegno e sacrificio, lavora per la comunità».
Sul piano pratico, il sindaco Paolo Spagnuolo ha già garantito un sostegno concreto: «Le risorse stanziate quest’anno ammontano a circa 9mila euro, suddivisi in due progetti distinti. Eventuali fondi già accordati ma non liquidati saranno comunque erogati».
