Cosimo Patierno ricoverato al Policlinico di Bari

Pubblicato in data: 4/9/2025 alle ore:14:06 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, in seguito ad una forte dolenza addominale unita a sintomi febbrili, il calciatore Cosimo Francesco Patierno si è recato presso il pronto soccorso del Policlinico di Bari.

Dopo tutti gli accertamenti del caso è stata evidenziata una severa infezione virale che lo ha costretto al ricovero.

Il calciatore è sotto attento monitoraggio dei medici del Policlinico di Bari che stanno aggiornando costantemente lo staff medico del club.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori accertamenti per capire i definitivi tempi di recupero.

