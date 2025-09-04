  
Pubblicato in data: 4/9/2025 • Categoria: Avellino Basket

Prosegue a ritmi serrati la preparazione dell’Avellino Basket, che nel prossimo week-end sarà impegnata nel 4° Memorial Fabrizio Di Flavio in programma a Penne. La formazione del Presidente Lombardi giocherà la seconda semifinale in programma alle ore 20:00, affrontando Ruvo di Puglia.

Alle 17:30 è invece previsto l’incontro fra Roseto e Brindisi. Le perdenti delle due gare disputeranno

la finale per il 3° posto domenica 7 settembre alle 17:30, mentre la finale per il 1° posto è in

programma alle 20:00. Sarà un fine settimana importante per coach Buscaglia, che potrà così testare

il lavoro svolto finora dai suoi giocatori, in vista dell’inizio del campionato, contro formazioni che

giocheranno in A/2 nella prossima stagione.

Con l’occasione ricordiamo che sono disponibili le tessere di abbonamento, che possono essere

ritirate dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00 presso il PalaDelMauro.

