West Nile in Irpinia: confermato il primo caso ad Atripalda, scatta la disinfestazione stanotte in città

È confermato il contagio per l’80enne residente ad Atripalda, risultato positivo al test di secondo livello effettuato al Cotugno di Napoli. Il quadro clinico generale resta stabile, con elementi di ripresa, anche se, secondo indicazioni dell’ospedale, la situazione richiede ancora attenzione.

La donna di 73 anni, invece, è ancora in attesa di conferma definitiva: il primo test effettuato al Moscati di Avellino aveva già dato esito positivo, ma la procedura regionale prevede che il caso venga confermato da un laboratorio di secondo livello e validato dall’Istituto Superiore di Sanità.

I due pazienti sono ricoverati nell’Unità operativa di Malattie Infettive e Tropicali dell’Azienda ospedaliera di Avellino. Nei giorni scorsi, per fornire informazioni corrette alla cittadinanza, il Direttore dell’Unità Operativa, Sebastiano Leone, ha diffuso un video sulla pagina Facebook dell’ospedale, sottolineando che «non c’è motivo di allarmarsi. La malattia circola da diversi anni, i casi sono sotto controllo e l’infezione, nella maggior parte dei casi, si presenta con sintomi lievi».

In seguito a questi eventi, nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 3:30, il territorio comunale di Atripalda sarà interessato da un intervento straordinario di disinfestazione adulticida disposto dall’ASL. L’operazione, affidata a una ditta specializzata, è stata anticipata rispetto al calendario iniziale.

L’amministrazione invita la popolazione ad adottare le consuete precauzioni: chiudere porte e finestre, tenere in casa bambini e animali domestici, rimuovere cibo e biancheria dai balconi. “Si tratta di un intervento deciso con senso di responsabilità – sottolinea il sindaco Paolo Spagnuolo – perché la tutela della salute pubblica è la priorità assoluta. Non bisogna però creare allarmismi: la situazione non è collegata ai tratti fluviali cittadini, ma a un’area rurale e periferica già interessata dall’operazione del 13 agosto scorso”.

Per maggiore prudenza, il Comune ha disposto altri due interventi di disinfestazione adulticida mirata nel corso del mese di settembre. “Vogliamo garantire la massima sicurezza alla nostra comunità – aggiunge Spagnuolo – e allo stesso tempo esprimere vicinanza al nostro concittadino, al quale rivolgiamo i migliori auguri di pronta guarigione”.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio piano di sanificazione ambientale contro la proliferazione delle zanzare promosso dall’ASL di Avellino attraverso il Dipartimento di Prevenzione. Il programma, che ha già visto nei mesi scorsi operazioni larvicidi, proseguirà per tutto settembre e interesserà progressivamente l’intero territorio provinciale, con interventi programmati giorno per giorno su tutti i Comuni, dall’Alta Irpinia e il Mandamento Baianese fino all’hinterland avellinese.