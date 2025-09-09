Ciclismo, l’atripaldese Annalisa Albanese vince per il terzo anno consecutivo la cronoscalata O’Metetore

Annalisa Albanese si conferma scalatrice di razza e per il terzo anno consecutivo si aggiudica la cronoscalata O’Metetore, gara svoltasi nel weekend scorso a Sant’Angelo dei Lombardi. La trentaquattrenne di Atripalda, portacolori del team Eco Evolution Bike ha impiegato 29’51” per coprire i 10 km del tracciato che gli hanno permesso di battere Annalisa Cretella (Giunigor-B. Bike) di 10′ e Mariagrazia D’Anna (Giunigor-B. Bike) di 54′. Il successo di Annalisa Albanese conferma tutto il suo valore e le sue doti di scalatrice e il suo ruolo fondamentale del suo team che ha ripagato del lavoro svolto fin qui. La competizione valida come prova unica per il campionato cronoscalata FCI 2025 Campania e per la 6° prova Campionato ciclocrono CSI 2025 si è svolta su un percorso di dieci chilometri con pendenza media del 6% e massima 10 % e un dislivello di 450 metri. Per gli uomini il miglior tempo assoluto è stato di Francesco Mignoli (bike & sport team mtb) con 20’05”. Alle sue spalle Vincenzo Damiano(Cenusium bike) 21’30”, terzo gradino del podio per Giuseppe Sassano (bike in tour Vallo di Diano) 21’49”. Alla gara hanno partecipato 85 concorrenti e come ospite ha partecipato la new provessionista Cristina Rescigno prossima al debutto al giro del mediterraneo woman. Da evidenziare organizzazione da parte dei responsabili del team O’Metetore con la regia dell’architetto Gerardo Policano.