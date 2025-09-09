  
venerd� 12 settembre 2025
Flash news:   Generoso Tirone premiato per i 60 anni di tesseramento AIA Via libera all’aumento di capienza allo stadio Partenio–Lombardi: 11688 gli spettatori La Regione stanzia per la “Carlo Collodi” di Atripalda 21.361,54 euro: la soddisfazione della consigliera Palladino Il colonnello Angelo Zito nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri Festa a sorpresa per i 90 anni di don Gerardo Capaldo. Foto Parto trigemellare all’Azienda ospedaliera Moscati L’Avellino Basket si aggiudica il 4° Memorial Fabrizio Di Flavio Stasera spazio a “Radio Carosello – nostalgia ’60” al parco archeologico di Abellinum Lo Zaino SOSpeso, l’iniziativa della Confraternita della Misericordia di Atripalda Ciclismo, l’atripaldese Annalisa Albanese vince per il terzo anno consecutivo la cronoscalata O’Metetore

Ciclismo, l’atripaldese Annalisa Albanese vince per il terzo anno consecutivo la cronoscalata O’Metetore

Pubblicato in data: 9/9/2025 alle ore:15:01 • Categoria: Ciclismo, Sport

Annalisa Albanese si conferma scalatrice di razza e per il terzo anno consecutivo si aggiudica la cronoscalata O’Metetore, gara svoltasi nel weekend scorso a Sant’Angelo dei Lombardi. La trentaquattrenne di Atripalda, portacolori del team Eco Evolution Bike ha impiegato 29’51” per coprire i 10 km del tracciato che gli hanno permesso di battere Annalisa Cretella (Giunigor-B. Bike) di 10′ e Mariagrazia D’Anna (Giunigor-B. Bike) di 54′. Il successo di Annalisa Albanese conferma tutto il suo valore e le sue doti di scalatrice e il suo ruolo fondamentale del suo team che ha ripagato del lavoro svolto fin qui. La competizione valida come prova unica per il campionato cronoscalata  FCI 2025 Campania e per la 6° prova Campionato ciclocrono CSI 2025 si è svolta su un percorso di dieci chilometri con pendenza media del 6% e massima 10 % e un dislivello di 450 metri. Per gli uomini il miglior tempo assoluto è stato di Francesco Mignoli (bike & sport team mtb) con 20’05”. Alle sue spalle Vincenzo Damiano(Cenusium bike) 21’30”, terzo gradino del podio per Giuseppe Sassano (bike in tour Vallo di Diano) 21’49”. Alla gara hanno  partecipato 85 concorrenti e come ospite ha partecipato la new provessionista Cristina Rescigno prossima al debutto al giro del mediterraneo woman. Da evidenziare organizzazione da parte dei responsabili del team O’Metetore con la regia dell’architetto Gerardo Policano. 

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *