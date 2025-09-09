Festa a sorpresa per i 90 anni di don Gerardo Capaldo. Foto

Una festa a sorpresa per rendere omaggio a don Gerardo Capaldo che ha raggiunto il traguardo dei 90 anni di cui 63 anni di sacerdozio. Ad organizzarla nel “Parco Elio Parziale” il dottore Sabino Aquino in vista dei festeggiamenti per il Santo Patrono Sabino.

«Grazie della vostra presenza e dei vostri auguri. Sono commosso – ha esordito commosso don Gerardo prima della benedizione finale della messa -. Dobbiamo ringraziare soprattutto il Signore. Nonostante tante difficoltà, tanti problemi di salute e di altro genere, sono stato ordinato sacerdote nonostante una vita difficile. Debbo ringraziare tutte le persone buone che da ragazzo mi hanno seguito dai 9 anni. In modo particolare una sola, che nessuno ricorda più, che io ricordo invece con molta gratitudine ed ammirazione. Il canonico don Alfredo Loschi ufficiale di cavalleria. Dopo ufficiale di cavalleria fu fatto cappellano e durante la guerra mondiale e all’ospedale militare di Bergamo il suo attendente era il futuro Papa Giovanni XXIII. Egli ha fatto tante opere. Ad Atripalda ha portato il culto di San Gerardo, di cui porto il nome. E portò l’associazione Gerardina che si occupava di aiutare i poveri e il teatro sacro. Quanti attori e attrici ho conosciuto. Ha portato una cultura».

Anche il parroco don Rainieri Picone, che insieme a don Antonio Dente ha officiato la messa, durante l’omelia ha ricordato l’impegno di don Gerardo: «Questa sera abbiamo il piacere di avere in mezzo a noi anche Don Gerardo Capaldo figlio di questa terra e della nostra comunità che ricorda i suoi novant’anni di vita e noi ci stringiamo a lui in questa lieta ricorrenza e stasera lo festeggiamo insieme. Don Gerardo è stato un sacerdote che si è speso per gli altri, soprattutto sempre vicino ai poveri ai deboli ai disagi sociali della gente un sacerdote che ha vissuto a contatto con i giovani, i ragazzi, soprattutto nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole con un metodo allora già innovativo e che cercava di avvicinare i ragazzi alla fede. Ricordiamo quindi un sacerdote zelante nel suo ministero, ma anche un uomo capace di dialogare con tutti non dimentichiamo il suo impegno e la sua attenzione verso tante sensibilità religiose e culturali, grazie Don Gerardo».

Già fondatore e direttore del settimanale cattolico “Il Ponte” e di “Irpinia Insieme” raggiunge il traguardo di novant’anni di missione sacerdotale vissuti al servizio della chiesa, del prossimo e della cultura.

