La Regione stanzia per la “Carlo Collodi” di Atripalda 21.361,54 euro: la soddisfazione della consigliera Palladino

Pubblicato in data: 9/9/2025 alle ore:18:45 • Categoria: Partito Democratico, Politica •

Con il Decreto Dirigenziale 554/2025, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico della Regione Campania che finanzia interventi per la valutazione della sicurezza degli edifici scolastici.

Anche Atripalda rientra nel finanziamento!

“Carlo Collodi” – € 21.361,54 euro.

Grazie Presidente Petracca!

