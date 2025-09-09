La Regione stanzia per la “Carlo Collodi” di Atripalda 21.361,54 euro: la soddisfazione della consigliera Palladino

  
Con il Decreto Dirigenziale 554/2025, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico della Regione Campania che finanzia interventi per la valutazione della sicurezza degli edifici scolastici.
Anche Atripalda rientra nel finanziamento!
“Carlo Collodi” – € 21.361,54 euro.
Grazie Presidente Petracca!

