L'Avellino Basket si aggiudica il 4° Memorial Fabrizio Di Flavio
L’Avellino Basket si aggiudica il 4° Memorial Fabrizio Di Flavio battendo Brindisi per 90 a 83 al termine di un match combattuto per la sua intera durata. I biancoverdi confermano così di essere una
formazione ben costruita, alla quale da domani si aggregherà anche Mikk Jurkatamm.
Partita subito molto intensa con Brindisi che deve ricorrere spesso al fallo per fermare gli attacchi
degli avellinesi che, dopo 10’, hanno già un ottimo 14/14 ai liberi, che non basta però per vincere il
primo periodo terminato sul 24 a 25. Dopo lo 0 a 5 all’inizio della seconda frazione (24/30 al 12’),
Avellino produce un break di 9 a 0 (33/30 al 14’), con le due squadre in perfetta parità a quota 40 al
17’, grazie anche agli 11 punti di Costi. Nel finale di periodo il nuovo allungo di 11 a 2 con 9 punti
di Chandler (16 punti al 20’), che vale il 51 a 42, con le squadre che vanno al riposo sul lungo sul 51
a 44. Terzo periodo di marca pugliese, con Brindisi che riesce a ricucire lo strappo recuperando dal
55 a 44 del 22’ fino al 64 a 63 del 30’ con il canestro di Fantoma a fil di sirena. Un canestro di Miani
in apertura di ultimo quarto porta Brindisi in vantaggio (64/65), ma è solo un attimo, perché poi arriva
il nuovo break di 14 a 4 da parte di Avellino, con 8 punti di Cicchetti (78/69 al 36’). Brindisi non si
arrende e cerca di rispondere colpo su colpo, ma non riesce a recuperare, ed alla fine deve soccombere
per 90 a 83.
La rivincita ci sarà sabato prossimo a Brindisi nel Trofeo Pentassuglia.
Il tabellino del match:
Avellino Basket –Valtur Brindisi 90/83 (24/25 – 27/19 – 13/19 – 26/20)
Avellino Basket: Zerini 2, Lewis 13, Chandler III 22, Mussini 12, Grande 12, Fianco n.e., Costi 13,
Donati n.e., Pini 6, Cicchetti 10, Dell’Agnello n.e.. All. Buscaglia
Valtur Brindisi: Copeland 22, Cinciarini 8, Miani 7, Mouaha 3, Vildera 12, Fantoma 11, Radonic 5,
Valente n.e., Maspero, Esposito 13, Zampogna n.e., Ouattara 2. All. Bucchi.
Tiri liberi: Avellino 34/35, Brindisi 8/12
Arbitri: Ferretti, Grappasonno e Settepanella.
