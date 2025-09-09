Lo Zaino SOSpeso, l’iniziativa della Confraternita della Misericordia di Atripalda

L’avvio del nuovo anno scolastico si sa per le famiglie comporta grandi spese per l’acquisto di tutto il materiale occorrente. Contro il caro scuola e per non lasciare indietro nessuno soprattutto per quanto riguarda l’istruzione nasce l’iniziativa “Lo zaino SoSpeso” promossa dalla Confraternita della Misericordia di Atripalda e rivolta alle famiglie che hanno maggiori difficoltà.

L’obiettivo è raccogliere quello che occorre per permettere a tutti gli alunni di avere sul proprio banco tutto quello che occorre. Si potranno così donare quadernoni, penne, matite, pennarelli, righelli, forbicine, pastelli, colla e altro materiale nuovo per andare a comporre gli astucci dei piccoli studenti.La raccolta si concluderà il prossimo 20 settembre. Sarà possibile consegnare il materiale direttamente presso la sede della Misericordia, nel centro storico, in via Rapolla.