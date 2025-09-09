  
venerd� 12 settembre 2025
Flash news:   Generoso Tirone premiato per i 60 anni di tesseramento AIA Via libera all’aumento di capienza allo stadio Partenio–Lombardi: 11688 gli spettatori La Regione stanzia per la “Carlo Collodi” di Atripalda 21.361,54 euro: la soddisfazione della consigliera Palladino Il colonnello Angelo Zito nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri Festa a sorpresa per i 90 anni di don Gerardo Capaldo. Foto Parto trigemellare all’Azienda ospedaliera Moscati L’Avellino Basket si aggiudica il 4° Memorial Fabrizio Di Flavio Stasera spazio a “Radio Carosello – nostalgia ’60” al parco archeologico di Abellinum Lo Zaino SOSpeso, l’iniziativa della Confraternita della Misericordia di Atripalda Ciclismo, l’atripaldese Annalisa Albanese vince per il terzo anno consecutivo la cronoscalata O’Metetore

Lo Zaino SOSpeso, l’iniziativa della Confraternita della Misericordia di Atripalda

Pubblicato in data: 9/9/2025 alle ore:15:07 • Categoria: Attualità

L’avvio del nuovo anno scolastico si sa per le famiglie comporta grandi spese per l’acquisto di tutto il materiale occorrente. Contro il caro scuola e per non lasciare indietro nessuno soprattutto per quanto riguarda l’istruzione nasce l’iniziativa “Lo zaino SoSpeso” promossa dalla Confraternita della Misericordia di Atripalda e rivolta alle famiglie che hanno maggiori difficoltà.
L’obiettivo è raccogliere quello che occorre per permettere a tutti gli alunni di avere sul proprio banco tutto quello che occorre. Si potranno così donare quadernoni, penne, matite, pennarelli, righelli, forbicine, pastelli, colla e altro materiale nuovo per andare a comporre gli astucci dei piccoli studenti.La raccolta si concluderà il prossimo 20 settembre. Sarà possibile consegnare il materiale direttamente presso la sede della Misericordia, nel centro storico, in via Rapolla.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *