Stasera spazio a “Radio Carosello – nostalgia ’60” al parco archeologico di Abellinum

La rassegna estiva “Abellinum Events 2025 – Wine & Music”, organizzata dal Comune di Atripalda e la Direzione Regionale Musei Campania nella splendida cornice dell’Area Archeologica dell’Antica Abellinum, si avvia alla conclusione con un evento dal sapore retrò e ricco di emozioni.

Martedì 9 settembre spazio a “Radio Carosello – nostalgia ’60”, uno spettacolo che rievoca atmosfere, melodie e sonorità dell’Italia degli anni Sessanta. Sul palco, tra gli ospiti, anche la voce e la presenza scenica della vocalist Serena Eulogio.

Prima dell’inizio del concerto, l’Amministrazione Comunale omaggerà Vincenzo Salvarezza, pilastro della Sovrintendenza dei Beni Culturali e storico custode del Parco Archeologico di Abellinum, consegnandogli un riconoscimento in occasione del suo pensionamento.

Inoltre, alle ore 18:45, sarà presentata ufficialmente la rosa della squadra calcistica A.S.D. Abellinum, alla presenza del presidente Alfredo Cucciniello.

Le parole del delegato alla Cultura, Lello Barbarisi:

«Questa rassegna ha dimostrato ancora una volta quanto la musica possa essere un ponte tra generazioni e un potente strumento di valorizzazione del nostro patrimonio. L’Area Archeologica di Abellinum non è solo un luogo da custodire, ma da vivere: aprirla alla comunità e ai visitatori con eventi di qualità è il nostro modo di restituire alla città un bene prezioso.