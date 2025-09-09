  
venerd� 12 settembre 2025
Flash news:   Generoso Tirone premiato per i 60 anni di tesseramento AIA Via libera all’aumento di capienza allo stadio Partenio–Lombardi: 11688 gli spettatori La Regione stanzia per la “Carlo Collodi” di Atripalda 21.361,54 euro: la soddisfazione della consigliera Palladino Il colonnello Angelo Zito nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri Festa a sorpresa per i 90 anni di don Gerardo Capaldo. Foto Parto trigemellare all’Azienda ospedaliera Moscati L’Avellino Basket si aggiudica il 4° Memorial Fabrizio Di Flavio Stasera spazio a “Radio Carosello – nostalgia ’60” al parco archeologico di Abellinum Lo Zaino SOSpeso, l’iniziativa della Confraternita della Misericordia di Atripalda Ciclismo, l’atripaldese Annalisa Albanese vince per il terzo anno consecutivo la cronoscalata O’Metetore

Stasera spazio a “Radio Carosello – nostalgia ’60” al parco archeologico di Abellinum

Pubblicato in data: 9/9/2025 alle ore:15:10 • Categoria: Cultura

La rassegna estiva “Abellinum Events 2025 – Wine & Music”, organizzata dal Comune di Atripalda e la Direzione Regionale Musei Campania nella splendida cornice dell’Area Archeologica dell’Antica Abellinum, si avvia alla conclusione con un evento dal sapore retrò e ricco di emozioni.

Martedì 9 settembre spazio a “Radio Carosello – nostalgia ’60”, uno spettacolo che rievoca atmosfere, melodie e sonorità dell’Italia degli anni Sessanta. Sul palco, tra gli ospiti, anche la voce e la presenza scenica della vocalist Serena Eulogio.

Prima dell’inizio del concerto, l’Amministrazione Comunale omaggerà Vincenzo Salvarezza, pilastro della Sovrintendenza dei Beni Culturali e storico custode del Parco Archeologico di Abellinum, consegnandogli un riconoscimento in occasione del suo pensionamento.

Inoltre, alle ore 18:45, sarà presentata ufficialmente la rosa della squadra calcistica A.S.D. Abellinum, alla presenza del presidente Alfredo Cucciniello.

Le parole del delegato alla Cultura, Lello Barbarisi:
«Questa rassegna ha dimostrato ancora una volta quanto la musica possa essere un ponte tra generazioni e un potente strumento di valorizzazione del nostro patrimonio. L’Area Archeologica di Abellinum non è solo un luogo da custodire, ma da vivere: aprirla alla comunità e ai visitatori con eventi di qualità è il nostro modo di restituire alla città un bene prezioso.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *